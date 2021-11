Catchy houdt iedere maand veertig kilo vuil uit de haven

Door Kor Kegel

‘Veertig kilo lijkt misschien niet veel, maar een groot deel van het gevangen zwerfvuil bestaat uit plastic materiaal en dat weegt bijna niets, dus het gaat om een behoorlijk volume”, zegt Jeroen Hagelstein, manager public relations van Allseas. Dat bedrijf is gespecialiseerd in het leggen van pijpleidingen in zee en het installeren en verwijderen van boorplatforms, maar is zich ook gaan toeleggen op waterbeheer. Het bedrijf telt wereldwijd ruim tweeduizend medewerkers en is opgericht door Edward Heerema.

De Catchy is een uitvinding van Allseas, die voor het eerst in Schiedam is toegepast in opdracht van Rijkswaterstaat. De constructie werd een jaar geleden geplaatst nabij de aanlegsteiger van Waternet in de Vijfsluizerhaven. ‘Het werkt volledig op wind en stroming”, zegt Elise Blondel, projectmanager river plastics removal van Allseas. ‘Twee drijvende vangarmen steken de rivier in. Meestal staat er zuidwesterwind en drijft het vuil langs de 210 meter lange armen naar de opvangbak die in een drijvend frame is bevestigd. Het frame zit vast aan drie stutpalen, zodat het in verticale richting met het tij kan meebewegen.’

Die palen staan vijftien meter diep in de bodem van de Vijfsluizerhaven bij de Nieuwe Maas. De vangarmen zijn aan de onderkant voorzien van een doek, zodat niet alleen drijfvuil maar ook afval onder water wordt opgevangen. Aan het eind van de Karel Doormanweg op bedrijventerrein Vijfsluizen bevindt zich de steiger van Waternet. Daarbeneden ligt de Catchy. De opvangbak is flink gevuld met ‘gevangen’ plastics, herfstbladeren, drinkpakken, karton. Het zal niet lang duren eer de opvangbak geleegd wordt, waarna de inhoud naar de afvalscheiding gaat. Allseas kreeg namelijk ook de taak om de soorten zwerfafval te analyseren. Zo ontstaat inzicht in de bron van de vervuiling. Allseas adviseert ook over mogelijke duurzame verwerkingsmethodes voor het rivierafval.

De Vijfsluizerhaven is een natuurgebied in wording. Maar de plek is ook een hotspot waar zich veel afval verzamelt. Om die reden ontwikkelde Allseas de afvalopvang Catchy en inderdaad heeft het systeem voorkomen dat er afgelopen jaar 462 kilo zwerfafval het beschermde natuurgebied instroomde. Nu de test in Schiedam geslaagd is, komt er een vervolg. Allseas had al een plasticvanger in de Antwerpse haven ge?nstalleerd. Elise Blondel spreekt nu van een derde plasticverzamelaar in de Nieuwe Maas nabij de Erasmusbrug. Ze geeft leiding aan een team van enthousiaste ingenieurs die vinden dat plastic zwerfafval niet thuishoort in het milieu, dus ook niet in het water.

De pilot in de Vijfsluizerhaven in Schiedam was onderdeel van het beleidsprogramma Microplastics van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In dit programma worden maatregelen uitgeprobeerd, van bronaanpak tot het opruimen van oevers en het testen van vangsystemen in rivieren. Jeroen Hagelstein: ‘De pilot van Rijkswaterstaat en Allseas heeft beter inzicht gegeven in de effectiviteit van het opvangsysteem en uitgewezen dat een groot deel van het zwerfafval uit de pilot gerecycled kan worden.’