Marjolein is altijd op zoek naar tijdloze romantiek

In haar boudoir in de Hoogstraat schept Marjolein Hammerslag haar eigen romantische droomwereld. Met echte vintage geurtjes van merken die je je herinnert uit vervlogen tijden, make-upjes, lingerie met eeuwigheidswaarde, luxe kousen voor jarretels, sieraden en andere verwenspulletjes.

Door Els Neijts

Voor wie haar hang naar nostalgie herkent en ook omarmt, organiseert ze, heel kleinschalig, intieme bijeenkomsten. Op afspraak, met versnaperingen en met de deur op slot. Als je haar pand binnenstapt val je al meteen van de ene verbazing in de andere. ‘Dat dat allemaal nog bestaat!’ Dames, maar ook nog jonge meisjes kunnen vaak de verleiding niet weerstaan bij de uitstalling van merken als 4711, Boldoot, Tosca, Avon en Tabac in allerlei onbekend soorten, maten en uitvoeringen. Zelfs als ze helemaal geen herinneringen hebben aan oma’s met doordrenkte zakdoekjes of opa’s die na het scheren met mes en sop hun geurtje van Tabac op deden.

Nostalgische merken

Marjolein deelt haar liefde voor al die zinnenprikkelende luchtjes zo graag, dat ze zelfs je antieke parfumverstuivertje voor je vult met je voorkeursluchtje. ‘Als je iets specifieks zoekt wat ik niet heb, ga ik ook daar met liefde naar speuren”, verzekert ze vol enthousiasme. Opvallend genoeg blijken veel nostalgische merken nog altijd te bestaan en zelfs nieuwe varianten op de markt te brengen. ‘Die blijven doorgaans wel exclusief hoor”, weet Marjolein. ‘Je moet heel wat moeite doen om ze te mogen verkopen. Bij de Bijenkorf kun je meestal wel terecht met bijzondere wensen, maar daar hangt een bijpassend prijskaartje aan. Ik heb hier mijn eigen Schiedamse Bijenkorfje. Ook exclusief, maar bescheidener in prijs. De grote parfumerieketens verkopen vaak vooral eau de toilette. Dat komt er bij mij niet in. Ik verkoop uitsluitend eau de cologne en eau de parfum. Altijd in de oorspronkelijke, originele verpakking.’

Voor de lingerie die Marjolein overal vandaan weet te toveren, geldt min of meer hetzelfde. Ook hierin is ze trouw aan merken als Schiesser die hun eeuwigheidswaarde bewezen hebben en nog steeds te koop zijn. ‘Moet je voelen”, biedt ze aan. ‘Deze onderjurkjes zijn superzacht, kleden mooi glad af en blijven eindeloos lang mooi en in model.’ Ook Marjoleins andere lingerie zal veel vrouwen hebberig maken. Misschien met uitzondering van het huidkleurige rijgcorset. Hoewel zelfs dat fluweelzacht aanvoelt. ‘Voor de verzamelaar”, lacht Marjolein. ‘Ik speur altijd naar bijzondere stuks uit bijvoorbeeld faillissementen, maar echt zakelijk ben ik daar eigenlijk niet in. Ik heb wel eens 300 euro kosten gemaakt om één bijzonder item op de kop te tikken.’ Voor de heren heeft Marjolein een bescheidener Salon des hommes ingericht. Met behalve luchtjes ook onmisbare zaken als manchetknopen, verfijnde sokken en reisnecessaires.

Retro en vintage

Marjolein zweert bij echte vintage. ‘Ik juich hergebruik natuurlijk toe, maar zelf kies ik niet voor tweedehands. Al mijn spullen zijn nieuw. Als ze uit vroegere tijden stammen, zitten ze nog in de originele verpakking. Ik had die hang naar romantiek als kind al”, vertelt de verzamelaar van haar eigen sprookjes. ‘Ik zag altijd overal mooie dingen. Toen ik mijn eerste bijbaantje had bij bakkerij Van Der Meer & Schoep, gaf ik mijn hele salaris uit aan lingerie. Niet om mannen te verleiden hoor, maar wel als genotsmiddel om me door moeilijke tijden heen te helpen. Beter dan drugs!’ Kijk voor meer informatie op: vintagelein.nl.