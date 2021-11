Komende week op de agenda in Schiedam

Concert Op vrijdagavond 19 november geeft Hannah Koob uit Tilburg om 20:15 uur een concert in de Westvest90 kerk in Schiedam. Zij studeert klassiek saxofoon. Het is een CD presentatie, van haar debuut-CD. Voor meer informatie: www.westvest90.nl/overigeactiviteiten

Inloopconcert

Inloopconcert door het Christelijk Vocaal Ensemble Cantare uit Gouda in de Grote of St. Janskerk in Schiedam op zaterdag 20 november om 15.00 uur. Ensemble Cantare bestaat uit 25 zangers en zangeressen onder leiding van dirigent Leo Rijkaart. In verband met de recente aanpassingen van de COVID-19 maatregelen is er besloten om aan iedereen met een geldige Corona QR-code toegang tot het concert te verlenen.

Meditatieve stiltewandelingen

Twee keer per maand kun je mee met een verstillende en meditatieve stiltewandeling in Schiedam. Zo ook deze maand op 20 en 21 november. Tijdens deze stiltewandelingen vertragen en verstillen we, maken we via de zintuigen verbinding met de omgeving en natuur en nodigen we een innerlijke bedding van rust en stilte uit. We beginnen en eindigen met meditatieve bewustzijnsoefeningen en tijdens de wandeling nemen we de tijd om een paar keer bewust stil te staan. Om vanuit wat je dan ervaart verder te lopen. We sluiten de wandeling af met een kopje thee en de gelegenheid om ervaringen en/of vragen te delen. Met natuurcoach, yogadocent en stilteliefhebber Rianne Collignon. Op 20 november - Schiedam centrum - 08.00 - 09.30 uur en op 21 november - Midden-Delfland/Schiedam Noord - 07.30 - 09.00 uur. Alle data zijn te vinden op en aanmelden kan via https://riannecollignon.nl/.

Dansvoorstelling

‘Het veranderende klimaat brengt grote gevaren voor de mensheid met zich mee en we mogen niet langer onze kop in het zand steken’. Zo is de dansvoorstelling ‘Kop in het Zand’ ontstaan. Reserveren is verplicht vanwege de COVID-regelgeving. Gratis tickets via: info@magnezy.nl/ Meer info: www.magnezy.nl. De voorstelling is op zondag 21 november om 14.00 uur en 16.30 uur in Loods Dirkzwager. Groenweegje 7, Schiedam.

Jong muzikaal talent

Westvest-90 biedt jonge veelbelovende musici graag de mogelijkheid om het publiek kennis te laten maken met hun talent en enthousiasme voor muziek. Het podium van de Westvest90-kerk in Schiedam is daarom zondagmiddag 21 november om 15.00 uur voor drie aanstormende talenten, allen prijswinnaars van het Prinses Christina Concours: Ng Cheuk Hin Keith Ng (2001), een jonge percussionist uit Hong Kong. Hij won de tweede prijs (Categorie 3) op de Nationale Finale van het Prinses Christina Concours 2020. Hij bespeelt een Adams marimba, in bruikleen gekregen van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Arturo den Hartog (1999), een Surinaams-Nederlandse countertenor die recentelijk de derde prijs en de publieksprijs won op het Prins Christina Concours in zijn regio. Michelle Kumara (2008), speelt viool. In 2021 heeft zij meegedaan aan het Prinses Christina Concours waar zij gedeeld eerste werd in regio west 1. In de nationale finale heeft zij de publieksprijs gewonnen. Toegangsprijs € 22,50. Informatie over het programma en tickets bestellen: www.westvest90.nl. Coronatoegangsbewijs verplicht.

Cursus Klik & Tik

Op dinsdag 23 november is er de cursus Klik& TIk, Het internet op, van 10:15 tot 12:15 op de Dam 1. Startdatum van de cursus Klik & Tik. Het internet op. Maak in vier bijeenkomsten kennis met het internet. Op woensdag 24 november is er de cursus Klik&Tik de Basis. De basis. Een vijfdelige computercursus voor beginners van 14:00 tot 16:00 op de Dam 1. Kijk voor meer informatie op: www.debibliotheekschiedam.nl/agenda.

Tai Chi

Maak dan kennis met de meditatieve, vloeiende bewegingen van Qi Gong & Chi Tao. Ingrid van Breemen van Innerlijke glimlach geeft al 18 jaar met succes haar wekelijkse lessen en workshops Qi Gong & Tai Chi Tao in een sfeervolle zaal in Schiedam Kethel. Qi Gong bevordert je geestelijk en lichamelijk welzijn. Kijk voor meer informatie op: https://innerlijkeglimlach.nl of bel: 06-44804102.

Stuur je bericht in

Ook uw agendabericht in de krant? Stuur uw agendabericht per mail naar ons toe. Zet in dit bericht even om welke activiteit het gaat, tijd, datum, plaats, informatie voor aanmelden of opgeven en een contactpersoon of telefoonnummer/ website voor meer informatie voor de mensen die aan de activiteit willen meedoen. Als u er een leuke foto bij heeft, dan zetten we deze erbij. Mail uw activiteit naar: redactie.ns@uitgeverijwestmedia.nl.