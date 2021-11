Debuutroman schrijven heeft Wendy Onink sterker gemaakt

Laura wordt wakker in een lijkzak. Ze is bij een auto-ongeluk betrokken geweest en voor dood gehouden. Bijna haar hele gezin kwam om. Laura krijgt een tweede kans en komt erachter dat haar leven complexer is dan ze dacht – en spannend zelfs tot op het angstige toe.

Door Kor Kegel

Laura is de hoofdpersoon in de debuutroman van Wendy Onink, een nu 36-jarige Schiedamse die in groep 5 van de basisschool bleef zitten omdat ze niet kon lezen en schrijven, maar nu wel een levendig en vlot geschreven boek van 283 bladzijden heeft geschreven waar verschillende uitgevers ge?nteresseerd in waren. Het is de Boekscout geworden en volgende week vrijdag komt het uit.

Het schrijven van haar debuutroman heeft haar mentaal sterker gemaakt. Ze is blij dat ze naar haar psycholoog, Sharda, heeft geluisterd toen deze aanraadde om iets te ondernemen waar haar passie lag. Er moest iets radicaals positiefs gebeuren, want Wendy Onink was door allerlei omstandigheden zwaar in een depressie geraakt. Ze deed zelfmoordpogingen. Ze heeft haar vier kinderen beloofd dat nooit meer te doen, maar daarmee voel je je niet automatisch beter.

Wendy groeide op in Schiedam-Oost en weet nog dat de voordeuren open stonden of dat er een touwtje uit de brievenbus hing. ‘Iedereen kende iedereen.’ Toen ze elf jaar was, gingen haar ouders scheiden. ‘Mijn moeder kwam er alleen voor te staan met vijf kinderen en niet meer dan een bijstandsuitkering. Ze ging werken en ik nam de zorg op me voor mijn broertjes en zusje. Ik deed een groot deel van het huishouden en de boodschappen. Ik werd al jong volwassen. Ik was dertien toen ik Danny Nassy leerde kennen. Mijn eerste echte vriendje. In juli 2006 zijn we getrouwd, maar ik was zwanger en we moesten gelijk een huis kopen. Bij Woonnet Rijnmond maak je pas na tien jaar kans op een huurhuis.’

Als jong meisje zei ze nooit kinderen te willen. Maar voor haar eerste dochter Kyora wilde ze een speelmaatje. Kaitlin werd geboren. Danny wilde graag een zoontje, maar toen bleek Wendy onvruchtbaar te zijn geworden en onderging ze hormoonbehandelingen. Ze werd zowaar toch weer zwanger, maar het werd een miskraam in dezelfde week dat haar oma overleed. Wendy kon het niet verwerken en Danny en zij gingen uit elkaar – tijdelijk, want ze besloten in Suriname een nieuwe start te maken. Daar werd ze zwanger van haar derde dochter, Kayenna. Het meisje sliep ‘s nachts niet en had de hele dag aandacht nodig. Uitgeput moest Wendy ook nog een operatie aan de blindedarm ondergaan. De chirurg constateerde dat ze weer zwanger was, nu van een zoon, Skyler-Elijah. Hij had sinds de geboorte een slaapapneu en ‘s nachts stokte de ademhaling. Wendy sliep vijf jaar lang niet één nacht door. Ze werd doodmoe en ze schaamde zich, maar vertelde niemand wat. Ze zette een masker op – en deed haar eerste zelfmoordpoging.

Haar huisarts liet haar naar de spoedpoli van het GGZ gaan. Hier adviseerde Sharda na heel veel trainingen om – los van alles – haar passie te volgen. Wendy ging schrijven. Aanvankelijk gebruikte ze de voornamen van haar gezinsleden en kon ze zich helemaal inleven: ‘Bij het schrijven ben ik de persoon die ik beschrijf. De hoofdpersoon was ik zelf. Ik kon echt huilen tijdens het schrijven.’

Er was even een blokkade toen het voor de verhaallijn nodig was dat de ‘Wendy’ uit het boek een relatie met iemand anders dan haar man kreeg. ‘Toen kon ik me ineens niet inleven. Ik kon me er niets bij voorstellen,’ zegt Wendy. ‘Ik kreeg het advies om de namen te veranderen, zodat ik meer afstand kon nemen. Ik veranderde Wendy in Laura. Dat pakte heel goed uit. Het ging beter. Ik moet zeggen dat het schrijven me door donkere tijden heen geholpen heeft. Ik ben zelfs al aan een vervolg begonnen.’

Ondanks dat ze nog steeds in behandeling is, voelt ze zich sterker. Net zoals in haar roman Laura door allerlei ervaringen sterker wordt. Uitgevers reageerden enthousiast. Maar wat ze het belangrijkst vindt: ‘Het schrijven heeft mij geholpen. Het werkte helend. Als ik met mijn debuut ook maar één mens licht kan geven om een zware periode door te komen, ben ik meer dan tevreden. Ik wil dat we het taboe rond depressies, erger geworden door corona, verbreken en dat we meer gaan lezen. Ik wil dat mensen eerder om hulp durven vragen!’

Wendy’s blog: WNO.auteursblog.nl, Wendy’s Instagram: @schrijversecondchance en Wendy’s Facebook: www.facebook.com/Eentweedekans/.