Schiedam Opgelicht: Stadsverhalen van nu en vroeger

Tijdens de donkere dagen in december brengt het kunstenaarscollectief LiGHT-UP in Schiedam het licht in de stad. Op zeven historische gebouwen zie je een lichtkunstwerk dat iets over de geschiedenis van de plek vertelt.

Zo herleeft het verhaal over de grote brand uit 1985 op het pand waar nu het Nationaal Jenevermuseum is gevestigd en kan de bezoeker zich bij het voormalige Volksbadhuis aan de Lange Haven onderdompelen in de verhalen van vroeger. Hoe was het als je thuis geen badkamer had? Bij de Restauratie Werkplaats zie je meer over cricket dat in Schiedam – misschien wel als enige stad in Nederland – een echte volkssport is. Schiedam Opgelicht is een samenwerking met het kunstenaarscollectief LiGHT-UP Collective en kunstenaars Maarten Bel, Aldo Hoeben en Stefan Venbroek en is gratis toegankelijk.

Wandeling

De lichttentoonstelling vindt na zonsondergang plaats van woensdag 8 tot en met zondag 12 december tussen 18.30 en 21.30 uur. Bezoekers die niet stilstaan lopen de wandeling ongeveer in een half uur. Blijf je overal even kijken dan loop je het in ongeveer een uur. Schiedam Opgelicht begint bij De Glasfabriek, waar de eerste glasblazers al in 1853 neerstreken. Op het fabrieksterrein kun je ook de tentoonstelling Glashard. Post-graffiti in De Glasfabriek Schiedam van het Stedelijk Museum Schiedam bekijken. Alle locaties: De Glasfabriek, het Volksbadhuis, het Nationaal Jenevermuseum, de Restauratie Werkplaats, de Korenbeurs, het Stadskantoor, de Kloosterplaats (voormalige armenschool).

Rondleidingen

Bezoekers kunnen de wandeling alleen lopen of samen met de kinderen, vrienden en buren. De organisatie raadt aan om mee te doen aan een rondleiding en wandel de route samen met twee rondleiders van de Historische Vereniging Schiedam en een museumdocent. Zij vertellen je meer over de verhalen van vroeger en staan stil bij het werk van de kunstenaars. Elke avond zijn er twee gratis rondleidingen: om 19.00 en 20.00 uur vanaf De Glasfabriek. Reserveren is noodzakelijk via rsvp@stedelijkmuseumschiedam.nl onder vermelding van Schiedam Opgelicht.

Gesprekken

De kunstenaars lieten zich bij de lichtprojecties inspireren door de verhalen die belangrijk zijn in de stad. Stefan Venbroek maakte bijvoorbeeld een getekende animatie voor De Glasfabriek waarin een Turkse kok voorbijkomt. In veel verhalen van ex-werknemers duikt deze keukenmeester op. De kunstenaars putten dus niet alleen uit historische bronnen, maar ook uit gesprekken met Schiedammers. ‘We zijn trots dat we deze oral history nu met de stad kunnen delen”, zegt museumdirecteur Anne de Haij. Het Stedelijk Museum Schiedam laat niet alleen kunst zien maar is ook een plek voor geschiedenis en ontmoeting.

Buurtplaatjes

Bij Schiedam Opgelicht zie je ook Schiedammers, groot geprojecteerd op het Stadskantoor. Afgelopen zomer kon je in Schiedam-Oost samen met het museum en kunstenaar Maarten Bel ‘plaatjes’ van je buren sparen en in een stickerboek plakken. Alle ‘plaatjes’ komen op dit grootste canvas van de stad langs. Je ziet ook een aantal ‘plaatjes’ van de Buurtplaatjes XL, dat in alle Schiedamse wijken gaat lopen. Bij de Korenbeurs, de huidige bibliotheek, trekt in een projectie van Aldo Hoeben het landschap aan je voorbij. ‘Ik laat een trektocht zien langs bekende en minder bekende stukken Schiedam”, zegt de kunstenaar.

Voor de wandeling hoef je geen coronatoegangsbewijs te laten zien. Je kunt bij elke locatie beginnen. Elke avond zijn er twee gratis rondleidingen met twee rondleiders (Historische Vereniging Schiedam en museumdocent) Start: 19.00 uur en 20.00 uur vanaf De Glasfabriek. Reserveren is noodzakelijk via rsvp@stedelijkmuseumschiedam.nl ovv Schiedam Opgelicht. Startpunt is De Glasfabriek waar de tentoonstelling Glashard Post-graffiti in De Glasfabriek Schiedam gratis kan worden bezocht. Vanaf 6 november is het nodig voor iedereen vanaf 13 jaar om je coronatoegangsbewijs en ID-bewijs te tonen bij een bezoek aan de tentoonstelling. Het coronatoegangsbewijs kun je laten zien in de CoronaCheck app of op papier

Nog een reden naar Schiedam te komen: van 9 t/m 11 december vindt in het Schiedamse Julianapark Winterlicht plaats, een tentoonstelling met lichtkunst in het park. Vanaf het Nationaal Jenevermuseum is het park 12 minuten lopen. Op 9 december is het ook Kaarsjesavond in Schiedam.

Samenwerking

Voor Schiedam Opgelicht werkt het museum samen met onder andere de Historische Vereniging Schiedam, de Bibliotheek Schiedam, het Nationaal Jenevermuseum, Stichting Schiedamse Molens, de gemeente Schiedam, Hotspot Hutspot, De Glasfabriek, het Restauratieatelier, Excelsior ‘20. Ook gaan scholieren samen met het publiek en LiGHT-UP Collective live met licht ‘tekenen’.

Jouw foto in het licht

Het Stedelijk Museum Schiedam presenteerde vorig jaar samen met LiGHT-UP Collective het project Jouw foto in het licht. Middenin de strengste lockdown zagen Schiedammers hun geluksfoto’s, geprojecteerd op het Stadskantoor. Voor de avondklok om 21.00 uur inging kon je er tijdens een stadswandeling van genieten. Onder de titel Onze kunst in het licht bestond de projectie vervolgens uit kunstwerken van het museum en vrij werk van de kunstenaars van LiGHT-UP Collective.