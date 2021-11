Fluisterboot populair

Vanwege de coronamaatregelen is het vaarseizoen dit keer niet op 15 april maar op 1 juni gestart. Toen kwamen o.a. door vaccinatie de versoepelingen op gang waardoor mensen zich wat vrijer konden en durfden te bewegen. Desondanks kwamen de bezoeken langzaam op gang. De 1,5 meter maatregel zorgde er ook voor dat maar met de helft van het aantal passagiers per boot kon worden gevaren.

Ook is er weer meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid de nieuw ingerichte loungeboot af te huren voor gezelschappen, bedrijfsuitjes of huwelijken. Hiervan is afgelopen seizoen 38 maal gebruik van gemaakt. Toch alweer bijna driemaal zoveel als in 2020. Ook de educatieve schoolvaarten voor leerlingen van de Schiedamse basisscholen namen weer toe.

Dit seizoen is de nieuwe vertrek- en aanlegsteiger naast Museummolen de Walvisch aan de Westvest in gebruik genomen waardoor de samenwerking met het museum en de molenwinkel nog duidelijker gestalte kreeg. Hierdoor kon meer service aan de passagiers worden verleend. Het aantal bezoekers aan het Museum en de molenwinkel nam o.a. hierdoor ook toe.

De boten gaan nu voor onderhoud de winterstalling in, zodat bij de start van het nieuwe seizoen op 16 april er weer mooie fluisterboten door de Schiedamse havens zullen varen.