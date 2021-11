Het veiligheidsgevoel in Schiedam kan beter

Veilig en prettig reizen per trein, metro, tram en bus is van groot belang in een leefbare stad. Daartoe is door verschillende partners een Lokaal Veiligheidsarrangement ondertekend.

Om (het gevoel van) de veiligheid op station Schiedam Centrum en drie metrostations op een hoog niveau te krijgen en te houden, hebben zes partijen donderdag het Lokaal Veiligheidsarrangement ondertekend. Daarmee maken zij afspraken over hun samenwerking op de stations. De urgentie om juist op deze openbaarvervoerlocaties samen te werken komt naar voren uit een onderzoek naar de subjectieve veiligheidsgevoelens van de Schiedammers. Daaruit blijkt dat inwoners zich relatief vaak onveilig voelen. Dat geldt voor bepaalde plekken in Schiedam en soms zelfs in de eigen woonbuurt. Deze signal places hebben een negatief effect op het publiek en bevestigen hun gevoel ‘dat het niet goed zit’ in de stad. Daarbij worden de buurten waar de stations zich bevinden vaak genoemd.

Veiligheidsarrangement

In het arrangement zijn afspraken gemaakt over een beleidsmatig structureel overleg en de operationele samenwerking tussen de NS, Prorail, RET, het Openbaar Ministerie, Politie en gemeente Schiedam. Met de gezamenlijke uitvoering van activiteiten in de stationsgebieden streven de partijen naar het handhaven en bevorderen van zowel de feitelijke (objectieve) als de beleefde (subjectieve) veiligheid. Burgemeester Cor Lamers: ‘De samenwerking is niet nieuw, maar met dit nieuwe convenant doen we er nog een schepje bovenop en borgen we de betrokkenheid van alle partners nog beter. We zien allemaal de urgentie om juist deze gebieden extra aandacht te geven. Ik vind dat van belang voor de verbetering van de veiligheidsgevoelens onder Schiedammers. Uit de cijfers blijkt dat de veiligheid de laatste jaren iets is verbeterd. Maar de veiligheidsbeleving is de laatste jaren juist slechter geworden. Soms voelen bewoners zich zelfs onveiliger in hun eigen buurt dan ergens anders in de stad. Daar maak ik mij zorgen over. In je eigen vertrouwde buurt hoor je je extra veilig te voelen. Daarom ben ik blij met dit initiatief.’

Burgemeester Lamers ontving de afgevaardigden van de partijen donderdag op het Stadskantoor. Met de ondertekening werd de samenwerking officieel bezegeld.