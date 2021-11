Topfilms bij 16e Suikerzoet Filmfestival

Terug na een jaar gedwongen coronapauze: het Suikerzoet Filmfestival. Op 18 november gaat het los in de binnenstad van Schiedam, waar op negen veelal historische locaties zo’n honderd topfilms worden vertoond. Het SZFF is het grootste, gratis toegankelijke indoor filmevenement in Nederland.

Na een restauratie, waarbij met name de vloer is hersteld, doet de Havenkerk weer mee aan editie 16 van het festival. De oude bioscoop Monopole aan de Schiedamse Hoogstraat, al vele jaren dichtgetimmerd, wordt speciaal voor het festival tijdelijk nieuw leven ingeblazen. Suikerzoet presenteert een brede doorsnede van films die door de langdurige sluiting van bioscopen niet of nauwelijks aan bod kwamen. Het programma omvat docu’s, drama’s, comedy’s, animatie, historisch werk en films met de vermaarde lach en een traan. Een voorbeeld van dat laatste is de openingsfilm ‘Stage Mother’. Een opgewekte, enigszins pikante comedy met dramatische randjes en veel zang en dans. Bijna een musical zelfs, gesitueerd in een gaybar en -cabaret in San Francisco, waar drag queens op het podium staan.

Zilveren traan

Onderdeel van het programma is een selectie korte films, die meedingen naar de enige prijs van het festival, de Zilveren Traan. Daarnaast zijn er optredens van singer-songwriters, voorafgaand aan een aantal filmvoorstellingen. Jongeren en kinderen worden eveneens bediend. De traditionele klassieker uit het tijdperk van de stomme film is het spektakel The Thief of Bagdad (1924). Geert Bierling voorziet de film van ge?mproviseerde livebegeleiding op het machtige orgel van de Havenkerk.

Moois

Het Suikerzoet Filmfestival, van donderdag 18 tot en met zondag 22 november, leunt als altijd zwaar op de inzet van vele, vele vrijwilligers en wordt gesteund door zo’n twintig lokale ondernemingen en de gemeente Schiedam. Festivaldirecteur Edwin Spek, op dit moment nog bedolven onder plattegronden, rekeningen, productieplannen, het programmaschema en druk in onderhandeling met filmdistributeurs, vat het kort samen: ,,We gaan er weer wat moois van maken.’’

Voor meer informatie kijk op www.suikerzoetfilmfestival.nl, Facebook: www.facebook.com/Suikerzoetfilmfestival of Instagram: www.instagram.com/suikerzoet_filmfestival/?hl=en.