Schiedamse Dolly Dot Anita Heilker eindelijk in het zonnetje gezet!

Burgemeester Lamers ging vrijdagmiddag 5 november voorafgaande aan de show ‘Sisters on Tour’ in Theater aan de Schie even langs bij Dolly Dot Anita Heilker. Hij sprak namens de gemeente Schiedam zijn trots uit over het nimmer aflatende succes van deze populairste meidengroep ooit.

door Kathy Huitema

Dat een van de Dots een geboren en deels getogen Schiedamse is, vindt de burgemeester bijzonder. Schiedammers hebben zich nooit goed gerealiseerd dat hun stad een wereldster heeft voortgebracht: Anita Heilker. Voor haar grote successen in de jaren 80 samen met haar collega-Dots is zij nooit in Schiedam ge?erd. De Dolly Dots zijn anno 2021 onverminderd populair. Hoog tijd dus om haar de eer te bewijzen die haar toekomt. Net als oud-Olympische Spelers, sporters, acteurs en auteurs dient een popster van Schiedamse komaf in het zonnetje te worden gezet. Vrijdag was daarvoor het aangewezen moment, toen de Dolly Dots in het Theater aan de Schie optraden.

Hoe kwam het dan dat Anita nu gelukkig wel in het zonnetje gezet kon worden? ‘In de zomer 2021 waren de Olympische Spelen in Japan. Er waren hoge verwachtingen van de Schiedamse sporters die daarbij aanwezig waren. Natuurlijk hoopte iedereen dat zij met goud zouden terugkomen uit Japan. In die tijd maakte een medewerker van de gemeente Schiedam als grap de opmerking dat er eigenlijk maar ??n Schiedammer ooit met goud uit Japan is teruggekomen: Anita Heilker van de Dolly Dots in 1982. Zij haalden daar met de single ‘Radio’ een gouden plaat. Dat betekent dat er 100.000 exemplaren werden verkocht. Goud in een heel andere tijd en tak van sport waar destijds in Schiedam geen aandacht is besteed.’

Afgelopen vrijdag is dat door burgemeester Lamers goedgemaakt. Anita’s mond viel open van verbazing toen zij uit handen van de burgervader een door Jacques Tange in Schiedams Blue geschilderd bord kreeg aangeboden met daarop fraaie Schiedamse taferelen. Anita: ‘Ik ben helemaal blij verrast. Wat is dit ontzettend leuk. Ik stapte in Schiedam uit de bus met het gevoel: ik ben er weer! Ik heb met plezier in Schiedam gewoond. Dit is de eerste keer dat ik als artiest in Schiedam optreed. Meiden!’, riep ze. ‘Kom er eens bij!’ Collega Dots Patty Zomer, Angela Groothuizen, Esther Oosterbeek en Ang?la Kramers deelden ook mee in de eer die Anita te beurt viel. Burgemeester Lamers trakteerde hen op een tablet chocola van de Bontekoe. Alle Dots in koor: ‘Dat is op voordat de show begint!’