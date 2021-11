Kerst hangt in de lucht bij Intratuin

Dit jaar is onze kerstshow, bij Intratuin Rhoon, twee weken eerder geopend ten opzichte van vorig jaar. De kerstshow was bij opening nog niet helemaal tot in de puntjes af maar wèl geopend voor de onze klanten, zodat zij verspreid en op het gemak inkopen kunnen doen voor de mooiste tijd van het jaar. Dat we eerder open zijn gegaan is maar goed ook, we merken dat de consument er helemaal aan toe is. De kerstartikelen gaan met grote snelheid langs de kassa. Hoe komt dat toch?

Tijdens de decembermaand zoeken we graag toenadering tot elkaar, wordt er samen gelachen, dekken we de mooiste tafel voor het kerstdiner en verlichten we onze woonkamer en tuin met fonkelende lichtjes. Kerstmis hangt in de lucht en alles staat in het teken van samenzijn, knusheid en gezelligheid. En dat iedereen er zin in heeft dat merken wij in de winkel.

Om jouw kerst perfect te maken moedigt Intratuin Rhoon je dit jaar aan om een manier te vinden die bij jou past: dit is voor jouw kerst, waar je alles doet zoals jij het wilt, oftewel ‘Xmas my way’. Ga je voor een perfect gestylede tafel, kies je voor ‘over de top’ verlichting of houd je het juist lekker klein en intiem? Voor al deze wensen is er in onze winkel van alles te vinden om het dit jaar jouw kerst te maken. Zo vind je bij een bezoek aan onze kerstshow op de kerstafdeling diverse thema’s terug, overzichtelijk en geordend op kleur. Word jij blij van ronde vormen, zachte pastelkleuren, kashmir en velvet? Ben je meer van de ‘glitter & glam’? Of ga je liever terug naar de natuur en staat kerst voor jou in het teken van rust en tijd voor jezelf. Wat je stijl ook is je vindt bij ons heel veel inspiratie en accessoires om je huis en tuin of balkon te stylen. Naast alle kerstaccessoires verwelkomen we dit jaar de nieuwe trend ‘groene gasten’. Omdat groen absoluut meer kan zijn dan alleen de kerstboom is de kamerplant ?cht een must-have dit jaar. Maar ook mos op de dinertafel of een mooie groene krans aan de deur of muur mag dit jaar niet ontbreken. Groen verdient het om gezien te worden en is een perfecte aanvulling op kerst vinden wij.

En ben je toch lekker bij ons aan het winkelen, kom eens langs in de Proeftuin van Intratuin Rhoon. Seizoenswisselingen zoals je deze in ons tuincentrum vindt, zie je ook in onze horeca. Vier keer per jaar wordt de menukaart aangepast aan het seizoen. Er wordt gewerkt met verse en verantwoorde producten en de bereiding vindt veelal plaats onder je neus. De uitstraling van het restaurant is fris en eigentijds en biedt een variëteit aan zitplekken. We kijken uit naar je bezoek!