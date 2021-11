Wat staat er op de agenda in Schiedam?

Open huis Plantagekerk Op zaterdag 13 november is de maandelijkse ‘Deuren Open’ in de Plantagekerk. De kerk is elke tweede zaterdag van de maand vrij te bezichtigen tussen 14.00 en 16.00 uur. Van buitenaf is nauwelijks te zien dat er achter de deuren aan de Lange Nieuwstraat 61-63 een oude kerk schuilt. Loop eens binnen om in alle rust het kerkgebouw te bekijken, een praatje te maken en/of geniet van een gratis kopje koffie of thee. Het historische R?tter-orgel wordt deze middag door gastorganist Ds. C.J. Droger bespeeld. I.v.m. de huidige coronamaatregelen verzoekt de kerk de 1,5 meter afstand in acht te nemen en om binnen in de kerk tijdens verplaatsingen een mondkapje te dragen.





Cabaret in ‘t Spul

Zaterdagavond 13 november zullen aanstormende talenten van de Koningstheateracademie uit Den Bosch in Jeneverie ‘t Spul op de Hoogstraat 92 laten horen en zien wat ze in woord, zang en spel in huis hebben. Aanvang 20.00 uur Toegang gratis.





Kijk mij eens?

De tentoonstelling ‘Kijk mij eens’ is gratis te bezoeken tot en met 15 november 2021 in de bliotheek in de Korenbeurs, eerste etage. Hoe is het gesteld met de sociale emancipatie van homoseksuele mannen in Nederland? Jaap de Jonge ging een aantal jaren geleden in gesprek met 100 homomannen over hun passie, hun beroep en hun kijk op het leven en fotografeerde ze in hun eigen woonomgeving. Alle 100 portretten die door Jaap voor het boek zijn gemaakt, zijn in deze tentoonstelling te zien.

Digitaal spreekuur

Op maandag 15 november van 13:00 tot 16:00 in Ontmoetingscentrum De 5 Molens (Nieuwe Damlaan 818). Heb je een vraag over het gebruik van je mobiele telefoon, smartphone, laptop, tablet, e-reader of digitale camera? Vraag dan een afspraak aan voor het Digitaal Spreekuur. Kijk voor meer informatie op: www.debibliotheekschiedam.nl/agenda

Cursus Werken met DigiD: overheidszaken

Op dinsdag 16 november van 14:00 tot 16:00, Dam 1. Startdatum van de cursus Werken met DigiD. Leer in vier bijeenkomsten omgaan met alle digitale overheidszaken. Kijk voor meer informatie op: www.debibliotheekschiedam.nl/agenda.

Schrijfcafé

Op woensdag 17 november van 10:15 tot 12:15 in de Korenbeurs Beurszaal. Schrijf je weleens een verhaal of gedicht en vind je het leuk om daar verdieping of variatie in aan te brengen? Of schrijf je nog niet, maar wil je dit wel een keer proberen? Kom dan naar het Schrijfcafé in de Korenbeurs!

Tai Chi

Maak dan kennis met de meditatieve, vloeiende bewegingen van Qi Gong & Chi Tao. Ingrid van Breemen van Innerlijke glimlach geeft al 18 jaar met succes haar wekelijkse lessen en workshops Qi Gong & Tai Chi Tao in een sfeervolle zaal in Schiedam Kethel. Qi Gong bevordert je geestelijk en lichamelijk welzijn. Kijk voor meer informatie op: https://innerlijkeglimlach.nl of bel: 06-44804102.

