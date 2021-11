De kwetsbare mens op ‘n evenzo kwetsbare aarde: sterke expositie

Nog maar twee weekends is de expositie ‘Kwetsbaar’ te zien en dan staat er bij Stichting KunstWerkt Schiedam alweer de volgende op het programma. Het is amper bij te houden. Maar een loopje naar de Boterstraat 81 zal je belangstelling voor beeldende kunst vast en zeker versterken.

Door Kor Kegel

Wees maar niet bang! De mondiger geworden mens kan beter met kwetsbaarheid omgaan dan zwijgzame generaties waarin je niet over je gevoelens sprak en je je sterk moest voordoen. Bert Mulder: ‘Je kunt geen krant opslaan of je leest over kwetsbaarheid. Kijk naar het journaal en je ziet hoe kwetsbaar het leven is. Kwetsbaarheid hoort bij deze tijd. Het is niet meer zo nodig om je sterker voor te doen dan je bent. Je krijgt zelfs waardering als je je kwetsbaar opstelt. Wat mooi dat je dat durft te laten zien!’

Het lag voor de hand, toen Bert Mulder gevraagd werd om als curator de volgende tentoonstelling van KunstWerkt samen te stellen, dat hij voor het hedendaagse thema kwetsbaarheid koos. De 66-jarige docent en kunstenaar, in 1985 afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie, heeft een psychiatrisch verleden en is qua kwetsbaarheid een ervaringsdeskundige: ‘Angst heeft een grote rol gespeeld in mijn leven.’ Het leidde ertoe dat hij als kunstenaar te Rotterdam vooral werkte met kwetsbare materialen zoals papier, papier-mach?, karton en gaas. Bert Mulder gelooft wel dat er een samenhang is tussen de persoonlijke geschiedenis van een kunstenaar en de materialen die hij voor zijn werk kiest. Ergens zou hij wel met harde materialen als steen en metaal willen werken, maar iets houdt hem tegen.

Bert Mulder: ‘Wat de doorslag gaf om deze expositie te organiseren was het besef dat de mensheid kwetsbaarder wordt door zijn eigen handelen. De natuur en de aarde worden daardoor ook kwetsbaar. Het is een hoogst actueel thema.’

Sommige kunstwerken op de expositie zijn gemaakt van kwetsbare materalen als glas, klei of papier. Andere zijn zelf niet zozeer kwetsbaar, maar drukken wel kwetsbaarheid uit. Negen kunstenaars tonen zeer uiteenlopende werken. Er zijn een paar blikvangers. Op een levensgrote foto van Rob van der Ven ligt een object dat uit dunne glasstaafjes is opgebouwd; het heeft de suggestie van een opgebaard lichaam. Frans de Winter toont twee beelden: een knielende man van staal – hoe paradoxaal! – en een figuur in foetushouding, gemaakt van epoxyhars, zand en jute. Een soortgelijk fascinerend werk was eerder te zien bij Joke Bakker op de Hoogstraat (OpenArtExchange). Op het paard van gaas, staande op een witte sokkel, valt het diffuse daglicht van het najaar. Dit werk is van de hand van Bert Mulder.

Dik van der Kaaden maakte direct op de muur reli?fs met afplaktape. Jules van der Vuurst de Vries bouwde een kartonnen interieur dat de associatie met een poppenhuis oproept maar dan zonder poppenhuis. Het zachte oranje werk drukt tederheid uit. De andere deelnemende exposanten zijn Fenneke Hordijk, Robin Kolleman, Karin de Visser en Vera Whistler.

De expositie duurt nog tot en met zondag 21 november en is te bezoeken op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur of op afspraak met Bert Mulder: 06-41525208.