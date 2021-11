Sinterklaasintocht: Korenbeurs omgetoverd tot Sinterklaaspaleis

Op zaterdag 13 november wordt Sinterklaas verwelkomd in Schiedam. De goedheiligman wordt ontvangen op één centrale plek: het Stadserf, waarna hij verblijft in het Sinterklaashuis in de Korenbeurs. Daar kunnen de kinderen Sinterklaas vanaf zondag 14 november bezoeken.

Als Sinterklaas en zijn pieten zaterdag zijn aangekomen in Schiedam, is het publiek welkom voor het feest op het Stadserf. Schiedammers die hierbij willen zijn, kunnen zich aanmelden. Vanaf 11.30 uur is er inloop. Om 12.00 uur start het voorprogramma met diverse shows. Om 14.00 uur is er de spectaculaire ontvangst van Sint en pieten door burgemeester Lamers. Om 14.30 uur start het dansfeest op het plein, met medewerking van de Rijnmondband. Om 15.30 uur is het programma ten einde.

Sinterklaas verblijft in De Korenbeurs. De bibliotheek is ontzettend vereerd en druk bezig om de Korenbeurs helemaal klaar te maken voor zijn komst. Gezien de huidige corona-situatie heeft de bibliotheek ervoor gekozen de bezoeken aan Sinterklaas enigszins te stroomlijnen. Op doordeweekse dagen brengen alle groepen 1 tot en met 4 van de Schiedamse basisscholen een bezoek aan het Sinterklaaspaleis met hun klas.

Alle andere kinderen, ouders en grootouders kunnen op de volgende dagen Sint persoonlijk ontmoeten: op zondag 14 november van 11.00 uur tot 16.00 uur. Op zondag 21 november van 11.00 uur tot 16.00 uur en op zondag 28 november van 11.00 uur tot 16.00 uur. Op andere dagen is Sinterklaas druk aan het werk en is hij dus niet aanwezig. Je kunt dan wel een kijkje nemen in het Sinterklaaspaleis, ‘n kleurplaat maken of de leukste Sintboeken lezen en lenen. Dat wordt een heerlijk feest in de Korenbeurs. Sint vindt lezen heerlijk, maar bovenal ontzettend belangrijk. Daarom geeft Sint maar liefst 35% korting op een bibliotheekabonnement. Is dat geen leuk Sinterklaascadeau? Je kan lid worden via de website of in één van de bibliotheekvestigingen. Doe je dat voor het einde van het jaar, dan ontvang je 35% Sint-korting.

Alle informatie over de intocht van Sinterklaas is terug te vinden op https://www.sintstadschiedam.nl/. Voor de intocht kunnen belangstellenden zich aanmelden via de website. Alle informatie over het Sinterklaaspaleis staat op https://www.debibliotheekschiedam.nl/. Het Sinterklaaspaleis is gratis te bezoeken en aanmelden vooraf is niet nodig. Wel dragen bezoekers vanaf 13 jaar een mondkapje. Voor de activiteiten is GEEN coronatoegangsbewijs nodig.