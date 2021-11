Franciscus Gasthuis & Vlietland werkt hard aan extra corona unit

In de kliniek zijn waren er op dinsdag 9 november 26 bewezen coronapatiënten in Gasthuis en 8 bewezen coronapatiënten in Vlietland. De situatie op de IC blijft nijpend. Er waren dinsdagochtend 4 bewezen corona patiënten op de IC Gasthuis.

“We blijven patiënten aanmelden bij het Regionale- en Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS / LCPS) voor uitplaatsing in de regio dan wel landelijk. Om deze reden is het helikopter platform op locatie Gasthuis ook weer in orde gemaakt op parkeerterrein P2”, aldus Silvia van Prooyen woordvoerder van Franciscus Gasthuis & Vlietland.

Opschalen corona zorg

Op dit moment wordt er hard gewerkt om een extra corona unit van 10 bedden in orde te maken op de verpleegafdeling Cardio/Long op locatie Vlietland. In de loop van de week wordt deze in gebruik genomen en vanaf dat moment zijn is er opgeschaald naar 42 corona bedden in de kliniek. Dit is volgens het regionale opschaalplan.

Preventief testen

Om onverwachte besmettingen in de kliniek te voorkomen, start het ziekenhuis weer met preventief testen van patiënten bij klinische opname. Vanaf woensdag 10 november worden de patiënten gebeld, die ingepland zijn voor een operatie of opname op vrijdag. Patiënten kunnen dan de volgende ochtend een antigeen test ondergaan. Bij een positieve testuitslag volgt overleg met de medisch specialist en is er contact met de patiënt. Het heeft geen zin om zelf als patiënt het ziekenhuis te bellen. Iedere patiënt wordt gebeld door het ziekenhuis als er iets wijzigt in een afspraak of als er een antigeen test afgenomen moet worden.

Acute patiënten, die binnenkomen via de SEH of het observatorium en die opgenomen moeten worden in de kliniek (voor langer dan 24 uur), worden ook direct getest. Vanaf vrijdag zijn alle patiënten, waarvan het Franciscus verwacht dat zij langer dan 24 uur opgenomen worden, weer getest. “Wij vragen uw medewerking om zo de zorg veilig te houden voor uzelf, voor patiënten en voor het personeel