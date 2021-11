Column: Joke Ballijns kijkt rond in Schiedam

WAT STAAT ONS NOG TE WACHTEN Ondanks dat vorige week veel maatregelen al waren uitgelekt, toch maar, net als ruim 4 miljoen andere kijkers, naar de persconferentie gekeken van onze demissionaire ministers Rutte en de Jonge, met de prangende vraag: wat staat ons nog te wachten. Normaliter beschrijf ik zo in deze tijd activiteiten waar u gratis of tegen een kleine vergoeding naar toe kan, juist omdat deze tijd voor veel mensen best wel duur kan zijn.

Maar net als met de kledingbank in Nieuwland, het ene moment is hij opgeheven, het andere moment zit hij vol glorie in een prachtig nieuw onderkomen in de van Hallstraat 94. Je kan er geen pijl op trekken, heb je je zinnen gezet op het Dickensfestijn, wordt het weer afgelast, helaas zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Waar wij wel met zijn allen aan moeten geloven zijn de mondkapjes en de anderhalve meter afstand. Zelf vind ik dit geen probleem, als iedereen zich hieraan wilt houden, zijn zwaardere maatregelen waarschijnlijk niet nodig.

Nu maar hopen dat de laatste niet gevaccineerden tijdig tot inkeer komen en begrijpen dat dit de enige manier is en wordt om Corona te lijf te gaan, want nu weet ik zeker, zo komen wij er niet vanaf, echt samen met elkaar moet het wel gaan lukken.

Maar nu dan heb ik toch nog een paar gratis activiteiten gevonden, die zeker in deze tijd goed van pas komen, in de Bibliotheek worden gratis cursussen gegeven over internet, b.v. de cursus Klik en Tik, in 4 ochtenden beginnend op dinsdagochtend 23 november van 10.15 tot 12.15 aan de Dam 1 krijgt u de gelegenheid om alles betreffende internet te leren. Zo is er ook een cursus DigiD en overheidszaken, deze zijn op dinsdagmiddagen 14.00 tot 16.00 uur, deze 4 cursussen beginnen op 16 november. Kijk voor meer informatie op www.debibliotheekschiedam.nl/agenda of ga gezellig langs kunt u gelijk tijdens ‘Nederland leest’ tot en met 30 november het gratis boek ‘de Wandelaar’ van Adriaan van Dis meenemen.

Over wandelen gesproken, Seniorenwelzijn organiseert tijdens de collectieweek van het Diabetes Fonds, een wandeling om geld in te zamelen, deelname is echt wel gratis, maar hoe leuk zou het zijn als u zich laat sponseren door familieleden/buren/bedrijven en meer. Zoals ik altijd zeg: het mes snijdt aan twee kanten, het is voor een goed doel en aan de andere kant is wandelen goed voor u.

De wandelingen starten in Vlaardingen: Reigerlaan 100, Maassluis} Vloot 66 en in Schiedam aan de Nieuwe Damlaan 818 overal bij de ontmoetingscentra van Seniorenwelzijn, ze vertrekken om 10.00 uur en duren ca. een uur, dus voor veel mensen goed te doen. Aanmelden bij Mari?lle van Santen op telefoon 06 50 25 83 70 of via Vitaliteitenbeweging@seniorenwelzijn.nl. Alle opbrengsten gaan direct naar het Diabetisch Fonds voor onderzoek, besef dat er bijna 1,2 miljoen Nederlanders zijn met diabetisch, dus er is veel geld nodig voor onderzoek.

Tot een volgende keer.

Joke Ballijns