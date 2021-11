Mink zal naast showroom vooral inspiratieruimte zijn

Door Kor Kegel

Mink Interieur gaat eind november open. Het wordt een winkel zoals Schiedam die nog niet heeft. Er zijn natuurlijk meer zaken die meubels, vazen, kussens en accessoires verkopen, maar bij Mink kun je vooral goed advies over het totale interieur vinden. Marjolein de Vink (39) heeft er negen jaar ervaring mee opgedaan bij Het Styling Huys, gevestigd aan de Turfkade in Brielle. Ze had het er naar haar zin, maar ze nam het dappere besluit om voor zichzelf te beginnen. En nog wel in Schiedam, waar ze geboren is en ook verschillende beroepen heeft uitgeoefend.

Zo was ze sportconsulent bij de gemeente Schiedam. En ruim twintig jaar geleden werkte ze bij drank- & spijssalon ‘t Paard van Pim Zaal. Dat was op de Hoogstraat 162, een paar panden verder dan waar ze zich met Mink vestigt: op de Hoogstraat 130. ‘Ik vind dit het mooiste stukje Schiedam”, zegt ze. ‘Prachtige historische omgeving. Het Stedelijk Museum vlakbij. En al die stijlvol gerestaureerde panden op de Hoogstraat. Het was niet altijd zo. Hier gaat Schiedam wel sterk vooruit.’

Tot haar verbazing stond Hoogstraat 130 vijf jaar leeg, toen haar oog erop viel. De overbuurman, de Stof Studio Shop van Michiel en Sophie Terheggen, zat er in augustus al 35 jaar. Marjolein is momenteel druk bezig om het interieur van haar winkel vorm te geven. De verwarming is al aan het zicht onttrokken. ‘Als je interieuradvies geeft, moet je eigen winkel er natuurlijk wel perfect uitzien”, zegt ze.

Mink - de naam laat zich snel verklaren. De M van Marjolein en vastgeplakt aan de -ink van haar achternaam. Ze is geboren in het Schieland Ziekenhuis, het voormalige Gemeenteziekenhuis dat toen aan de BK-laan stond. Ze groeide op in Vlaardingen en zat er op basisschool De Regenboog en de Sint Jozefmavo. Op haar zeventiende verhuisde ze voor vijf jaar terug naar Schiedam en eenmaal volwassen verhuisde ze naar Geervliet, waar ze twee kinderen kreeg, Nova en Ch?; ze zijn inmiddels 14 en 11 jaar.

‘Het voelt heel fijn dat ik nu in Schiedam mijn eerste winkel kan beginnen”, zegt ze. ‘Ik heb de passie voor interieur en vormgeving van mijn oma. Zij was altijd bezig met kleding maken, verven en creatief bezig zijn. Als kind vond ik het fascinerend. Ik had er gevoel voor en ik heb er enorm veel van geleerd. Het werd meer dan een hobby. Het werd een passie!’

Ze ging weer ‘naar school’ om zich verder te bekwamen in het interieur. En nu is het zo ver dat ze haar droom waarmaakt om een showroom van Scandinavian Vintage, lampen van het gerenommeerde Deense merk Louis Poulsen en allerlei nieuwe meubels van de trend van nu, een echte inspiratieruimte te doen zijn. Marjolein krijgt met Mink hulp van fotograaf John van der Linden, met wie ze een half jaar geleden getrouwd is. Zijn foto’s zullen op de website, Facebook en Instagram een representatief beeld geven van wat Mink voor woning- en kantoorinrichting kan betekenen. Marjolein kan haar klanten begeleiden met een complete verbouwing van hun woning en ook op detailniveau geeft ze advies, bijvoorbeeld over de raambekleding of de vloerbedekking. Ze is in haar sas met de samenwerking die ze aangaat met Decokay van Loenen op de Dam in Schiedam.