Dertig huurwoningen voor Park Harga zijn in de fabriek al in de maak

Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Park Harga in Schiedam is MorgenWonen gestart met de assemblage van 30 duurzame grondgebonden huurwoningen. Deze woningen zijn gekocht door het ‘Ecowoningen Fonds’, een beleggingsfonds van Credit Linked Beheer. VolkerWessels Vastgoed is de gebiedsontwikkelaar van Park Harga.

Dit deelproject van Park Harga omvat woningen in het middensegment van de huurmarkt. De grondgebonden eengezins-huurwoningen worden gerealiseerd door MorgenWonen, onderdeel van VolkerWessels. De woningen hebben een oppervlakte van 118 en 125 m?. Het MorgenWonen-concept staat voor duurzame en energiezuinige nul-op-de-meter woningen en een effici?nte bouwmethode.

Projectco?rdinator Rutger de Vries van MorgenWonen: ‘Alle bouwdelen zoals gevels, trappen en sanitaire ruimten worden in onze eigen fabrieken geproduceerd en vervolgens naar de bouwplaats getransporteerd. MorgenWonen is de enige partij in Nederland die het gehele proces in eigen beheer kan uitvoeren. Op locatie wordt elke woning binnen een dag wind- en waterdicht in elkaar gezet. Dit efficiënte bouwproces heeft niet alleen tijdwinst en minimale overlast tot gevolg, maar omdat het aantal transportbewegingen door deze uitgekiende aanpak geminimaliseerd wordt, zorgt het ook voor verdere reductie van de ecologische footprint van Park Harga.’

Park Harga

Park Harga wordt een gemêleerd woongebied met zowel koopwoningen als woningen in het sociale huur- en vrije sectorsegment. Door de gespannen woningmarkt wordt Schiedam voor steeds meer woningzoekenden een aantrekkelijk alternatief voor omliggende gemeenten. Die zijn prima bereikbaar doordat er vanuit Park Harga directe aansluitingen zijn op de A4 en A20, en de wijk wordt ontsloten door openbaar vervoer, onder andere met een NS-station op loopafstand. De oplevering van de gebiedsontwikkeling Park Harga wordt begin 2022 verwacht. De verhuur van het project (Olympiaweg 26-48 (even nummers) en Stephan van den Bergstraat 3 – 2) is gestart. Geïnteresseerden in een van de huurwoningen van het Ecowoningen Fonds kunnen zich aanmelden via www.wonenopdezeplek.nl.