Daphne Bitter laat zich inspireren door de natuur

Er is weer een nieuwe expositie in inloophuis De Wissel. Van 11 november tot 10 februari 2022 toont Daphne Bitter haar grote werken. Via haar schilderijen probeert zij haar visie op de natuur over te brengen.

‘Als klein kind ben ik begonnen met tekenen en schilderen en sindsdien ben ik nooit meer gestopt”, schrijft Daphne. ‘Van 2012 tot 2016 heb ik gestudeerd aan de Kunstacademie HKU in Utrecht. In deze periode heb ik mijn eigen visie en kijk ontwikkeld op hoe ik de wereld zie. Die visie weerspiegelt zich nu in mijn kunstwerken. Sindsdien heb ik op verscheidene kunstbeurzen gestaan en in verschillende galeries en andere plekken ge?xposeerd.’

‘De natuur is altijd mijn fascinatie geweest. Met de natuur bedoel ik de echte ongerepte natuur waar de mens nog niet is binnengedrongen, de natuur zoals die was voordat wij er waren, onze algemene oorsprong en het fundament van het bestaan. Ik ben constant opzoek naar deze natuurlijke werelden. Ze liggen buiten ons gezichtsveld, stil en tijdloos, als een onderliggende basis voor het leven, altijd aanwezig, maar niet altijd zichtbaar. Elk jaar trek ik met mijn tent de natuur in om opnieuw verbinding te maken met mijzelf en de natuur. Tijdens deze reizen bezoek ik grotten, watervallen, trek ik hoog de bergen in en diep de bossen in. Ik reis alleen, zodat ik me ervoor open kan stellen en kan luisteren. Deze ervaringen geven mij inspiratie voor mijn kunstwerken. Ik probeer de mysterieuze energie vast te leggen die ik voelde tijdens deze reizen. Ik maak de werken vanuit het onderbewuste. Ik reageer op de vormen die op het doek ontstaan en die voortkomen uit de streken die ik op het doek schilder. Van daaruit groeit het werk vanzelf. Ik laat me leiden door mijn onderbewustzijn door emotioneel te reageren op de vormen die ontstaan.’

De Wissel is geopend op woensdag, donderdag, vrijdag en zondag van 14.00 tot 16.00 uur, adres is Broersveld 123B.