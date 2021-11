Griezels in Schiedam komen op voor een schone woonomgeving

Tijdens de Halloweenfestiviteiten maakten ‘Griezels’ in en om winkelcentrum Spaland bezoekers bewust van het belang van het schoonhouden van eigen omgeving. Ook de Gorzen en Oost kwamen die dag aan bod. De gemeente hoopt zo op een ludieke manier Schiedammers in dat opzicht een beetje op te voeden.

Getooid in dikmaakpakken met kettingen van petflessen en gewapend met prikstokken gingen de ‘Griezels’ zaterdag door de stad om al dat zwerfvuil op te ruimen en iedereen aan te moedigen om mee te helpen. Iedereen die dat wilde kreeg een prikstok, containertje of een asbak en natuurlijk informatie over de afbreektijden van zwerfvuil het rattenprobleem en hoe adopteer ik een container in Schiedam.

‘Als mensen ons zien lopen”, zegt Esther Pieterse die op deze humoristische wijze voorlichting geeft namens de gemeente, ‘dat we met een vrijgezellenfeestje bezig zijn. We komen altijd vrolijk op mensen af, waardoor ze meteen openstaan voor een gesprek. We bezorgen mensen vaak de slappe lach. Het is een positieve benadering van een groot probleem, namelijk afvaldumping, zwerfvuil en ratten.’

Met de feestdagen in het vooruitzicht is het goed om mensen het voordeel te laten inzien van het schoonhouden van hun omgeving. ‘Voor sommige mensen is het normaal om al je rommel van online bestellingen en fastfood achter te laten op straat en naast de afvalcontainers. In een tijd dat de ratten er ook een feestje van maken, wordt het de hoogste tijd voor actie”, meent Pieterse. ‘Daar maken wij ons dik over en daarom hebben we met Halloween door heel Schiedam een speciale zwerfvuil actie gehouden. Halloween is eng… maar al die zooi op straat en de ratten zijn nog veel enger.’

De Griezels kregen steeds meer medestanders die ook meehielpen om alle rommel op te ruimen met een prikstok. Zelfs Jamai Loman, die nietsvermoedend een patatje haalde in Spaland, hielp enthousiast mee. De actie wierp zijn vruchten af, want in Schiedam zijn er zo’n 60 ‘prikkers’ bijgekomen. Pieterse geeft aan dat er binnenkort weer nieuwe acties aankomen. ‘Het is zo zonde wat mensen allemaal weggooien aan bruikbaar materiaal dat gemakkelijk gerecyclet kan worden. Ik geef ook workshops voor het hergebruik van materialen.’ Het bewustwordingsproject werd gedaan in samenwerking met Stichting Pimp je wijk.

Schiedammers die in hun woonomgeving veel overlast van zwerfvuil ervaren kunnen contact opnemen met Esther Pieterse 06-48627871. Kijk voor meer informatie over de workshops: http://epeeworkshops.nl/OVER-EPEE-WORKSHOPS/.