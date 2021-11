Jeneververleden Schiedam komt het leven tijdens Distillers District 3D

Tot en met zondag 14 november wordt het Dutch Distillers District sfeervol verlicht. Distillers District 3D is een wandeling voor jong en oud en vertelt het verhaal over het distilleerverleden van Schiedam.

‘’Ik ben blij met dit mooie initiatief. Distillers District 3D is een vernieuwende en verrassende manier om het jeneververleden van Schiedam onder de aandacht te brengen bij Schiedammers en bezoekers”, zegt wethouder Houtkamp. ‘Distillers District 3D is een goede aanvulling op het Jenevermuseum, de distilleerderijen en de jeneverfestivals in het Dutch Distillers District.’

Jeneverroute

De tocht leidt langs verschillende locaties in de binnenstad: I-PUNT de WAAG (startpunt), de Korenbeurs, Zakkendragershuisje, Wenneker, mouterij De Goudsbloem, molen De Palmboom, Kappelhof, Distilleerderij Dirkzwager, Janssen en Wouterlood Ooievaarsbrug. Op de Korenbeurs en het Kappelhof-pand (voormalig pakhuis naast molen De Palmboom) zijn projectieshows te zien tot en met zondag 14 november vanaf 18.00 tot 22.00 uur. Op elke locatie is een informatiebord te vinden met een QR-code. Deze code kunnen bezoekers eenvoudig scannen met hun smartphone om de audioversie van de tekst te beluisteren.

Extra’s

Op de donderdagen (4 & 11 nov), vrijdagen (5 & 12 nov) zaterdagen (6 & 13 nov) is het I-PUNT de WAAG open om onder meer een plattegrond van de route af te halen of mee te wandelen met een bevlogen lokale gids. Het I-PUNT de WAAG is op deze dagen geopend tot 22.00 uur. Op de overige avonden haal je een plattegrond uit de ‘brievenbus’, die voor het I-PUNT staat. Bekijk je de plattegrond liever digitaal? Surf dan naar sdam.nl voor alle digitale informatie, omtrent het project. Het Distillers District proeven? Koop in het I-PUNT de WAAG een smakelijke Loopuyt Virgin Gin & Tonic voorafgaand of na je wandeling.

Er staan nog een aantal mooie spectaculaire lichtspektakels voor de winter op de planning. Denk aan een bezoek in december aan Winterlicht in het Julianpark in Schiedam. DISTILLERS DISTRICT 3D is een samenwerking tussen de gemeente Schiedam, het Gemeentearchief Schiedam, creatief conceptbureau De Burgemeesters en Schiedam Partners. Meer weten over winkelen, lunchen of dineren, kijk op www.schiedamcentrum.nl. Bezoekers van de route kunnen hun mooie momenten online delen via de S’DAM Insta of Facebook met #uitinsdam.