Column Het Schiedam van Kor Kegel: Literaire kroegentocht

Bij een literaire kroegentocht – had ik het persbericht niet gelezen – zou ik me voorgesteld hebben dat we de drinkgelegenheden afschuimen waar Gerard Reve, Simon Carmiggelt en Cornelis Bastiaan Vaandrager zich lieten vollopen en waar Willem Elsschot inspiratie opdeed voor zijn drinkliederen. De Unie heet nu Babbels en ‘t Sterretje heet nu Sijgje, maar die naamsveranderingen maken niet uit; Gerard Reve werd er wel lam, dus deze horecagelegenheden zouden prominent op het lijstje staan.

De distilleerderij van Simon Rijnbende in de Brandersbuurt is er niet meer. Simon Carmiggelt sloeg er menig kelkje om voordat hij naar station Schiedam/Rotterdam-West kronkelde voor de terugreis naar Amsterdam. Kwam hij onderweg nog een kroeg tegen? We weten niet of hij caf? Pleinzicht frequenteerde, voordat hij het Stationsplein overstak. Dus zou Pleinzicht nu wel of niet in zo’n literaire kroegentocht thuishoren?

Laten we ons daar het hoofd niet over pijnigen, want onder de literaire kroegentocht van Bibliotheek Schiedam kunnen we heel iets anders verstaan. Volgende week donderdag heeft Schiedam een zeer bijzonder evenement. Twaalf bekende en iets minder bekende schrijvers en dichters komen in de Schiedamse horeca voorlezen uit eigen werk. Nico Dijkshoorn, Abdelkader Benali en Ernest van der Kwast staan op het programma, evenals Sanneke van Hassel, Elfie Tromp en Sander Groen en onder anderen ook de aftredende stadsdichter van Schiedam, Yvette Neuschwanger-Kars, en de schrijfster van een roman over de Slag om de Schelde, Annemieke de Schepper uit Schiedam.

Twaalf schrijvers – ze zullen in dertien horecazaken ieder een kwartier voorlezen tussen 20.00 en 22.00 uur. Per caf? drie schrijvers. Daarna hoppen ze naar het volgende etablissement. Op de website van Bibliotheek Schiedam komt een blokkenschema, waarop je kunt zien waar en hoe laat je je favoriete schrijvers kunt vinden. Het wordt een opgave om in twee uur tijd alle dertien deelnemende caf?s en brasserie?n aan te doen, ook al zitten ze alle op loopafstand van elkaar in de Schiedamse binnenstad. Maar als je eenmaal in de stemming bent kun je de kroegentocht nog twee uur voortzetten en misschien blijven enkele schrijvers ook nog wel eventjes hangen en nemen ze Schiedam mee in hun volgende producties – want zo heeft het vaker gewerkt. Edmondo de Amicis hoefde tijdens een treinreis maar een glimp van Schiedam op te vangen om erover te schrijven.

‘Schrijvers aan de toog’ – dat was anderhalf jaar geleden de werktitel. Bibliotheek Schiedam bestond in maart 2020 honderd jaar (Annie M.G. Schmidt heeft er nog gewerkt) en een van de jubileumfestiviteiten was het samenbrengen van dichters en schrijvers in het Schiedamse caf?leven. Het ging toen niet door, want de wereld ging op slot. De coronacrisis noopte tot maatregelen waardoor iedereen thuis kon blijven. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. Het bier zal schuimen.