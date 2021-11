Astrid van Fun-Key: ‘Drukte is altijd leuk’

door Peter Slavenburg

Samen met Frenk Kok is Astrid van Pelt de spin in het web van Fun-Key. Astrid heeft de hand in talloze feesten en evenementen in Schiedam. Zij organiseert party’s, presentaties en bijeenkomsten voor de gemeente, bedrijven en particuliere instellingen. Ze heeft het altijd druk. ‘Gelukkig wel. Want drukte is altijd leuk”, zegt ze opgewekt. Zelfs in de corona-tijd kwam Astrid van Pelt (1968) soms handen en voeten te kort. ‘Evenementen waren er niet maar we regelden de opbouw, inrichting en het locatiemanagement van test- en vaccinatiestraten, in Schiedam, Delft en Spijkenisse. Nauwkeurig werk, met veel toezicht. We organiseerden Zoom-events en -vergaderingen die juist in corona-tijd ontstonden en we deden ook wat werk voor tv-series, zoals Flikken Maastricht.’

Wie tijdens het SZFF een film in, bijvoorbeeld, de Havenkerk bezoekt, zal zien dat er stoelen staan en dat het lekker warm is. Er is een bar met personeel, het licht brandt, er is muziek en er heerst een prettige sfeer. De microfoon waarmee festivaldirecteur Edwin Spek zijn publiek toespreekt werkt zoals het hoort, net als de WiFi. Dat alles dankzij de inspanningen van Astrid en haar vijf collega’s van Fun-Key Events. ‘Samen met de vele vrijwilligers van Suikerzoet zelf, regelen we bijna alles. Met uitzondering van de beamers, operateurs en de schermen. Die komen van een ander bedrijf, FilmTechniek.’

Het is een plezier Astrid aan het werk te zien. Ze kent alles en iedereen. Aan de telefoon: ‘Ja, goed, gaan we doen. Regel jij dan nog even dat Willem tegen Freek zegt dat Sofie daar voor moet zorgen? Bel jij Willem? Ja. Okay. Is goed! Doei.’ En dat dan tien keer per uur. Voor de noodzakelijke handen en sterke ruggen op de werkvloer, kan Fun-Key putten uit een groot bestand van losse medewerkers, studenten vooral. Van verkeersregelaars tot barpersoneel. Zelf steekt Astrid de handen ook uit de mouwen. ‘Ik kijk niet alleen maar toe wanneer er iets op- of afgebouwd wordt. Ik sjouw ook met stoelen en hekken. Dat hoort erbij en het houdt me jong.’

Astrid combineert een aantal tegenstrijdige eigenschappen. Ze is rustig maar bedrijvig, vriendelijk en onverzettelijk, ze is een meedenker met sterke handen. ‘Van oorsprong kom ik uit de psychiatrische verpleging, werk met veel spanning, soms ook fysiek. Ik kan best een stootje hebben en heb geleerd dat je ook op een vriendelijke manier je hakken in het zand kunt zetten. Soms moet ik klanten afremmen, duidelijk maken dat er veel kan maar niet alles. We hebben te maken met wetgeving en vergunningen. En met een budget.’’

Daar is het Suikerzoet Filmfestival uiteraard ook aan gebonden. Als het over geld gaat doet Astrid niet moeilijk. ‘Frenk en ik vinden het een hartstikke leuk festival. Vooral omdat het gratis is en toegankelijk voor iedereen. Het brengt een breed publiek op de been en dat is goed voor Schiedam. We onderhandelen daarom extra scherp met leveranciers en brengen zeker niet alle uren in rekening. Al er spullen nodig zijn die wij toch al in huis hebben, kost dat het festival geen geld. Fun-Key is sponsor in natura.’

Veel films ziet Astrid niet. Geen tijd, is haar excuus. ‘Tijdens Suikerzoet woon ik zo’n beetje in het Wennekerpand, het centrum van de organisatie en de vrijwilligers.’ Totdat zij overeind springt en naar Theater aan de Schie of de Glasfabriek fietst. ‘Ik heb altijd wel iets te doen.’