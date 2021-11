Wat staat er op de agenda in Schiedam?

Welkom in Schiedam Op 6 november is er een bijeenkomst voor nieuwe Schiedammers 10.30 tot 12.00 uur. Aanmelden en meer informatie via: welkominsdam@gmail.com.

Signeersessie

Op zaterdag 6 november komt oud-Schiedamse Shelly Roso langs bij boekhandel Post Scriptum in winkelcentrum Hof van Spaland om haar nieuwste jeugdboek ‘De wolken kleurden donkergrijs’ te signeren. De signeersessie begint om 15.00 uur en toegang is gratis. Over het boek: De 13-jarige Oli heeft iets gruwelijk verkeerds gedaan en moet daarom een taakstraf uitvoeren. Zijn slachtoffer, de 74-jarige Henri Blom, staat er op dat het bij hem op het terrein van zijn vakantiehuis gaat gebeuren. Vanaf het begin is het voor Oli duidelijk dat meneer Blom een plan met hem heeft. De taken die hij van de oude en, door zijn toedoen, invalide man krijgt, worden steeds vreemder. De wolken kleurden donkergrijs is een psychologisch jeugdverhaal voor kinderen vanaf 11 jaar.

Media Ouders

Tot en met 7 november is er in De Korenbeurs een gratis Luisterlounge Podcast Media Ouders. Schermen en het internet zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Als ouder is het soms lastig om een goede balans te vinden. In de nieuwe podcastserie Media Ouders horen we hoe podcastmaker Marije haar 18-jarige zoon, die constant in een YouTube-werkelijkheid zit, niet kan bereiken. Heel irritant. Of moet ze daar niet over zeuren? Ze probeert antwoorden te vinden bij de gezinnen van twee BN-er gezinnen uit de media: het gezin van Jan Rot en Daan de Launay en het gezin van ?zcan Akyol (Eus) en Anna van den Breemen. Rondom de geldboom in het atrium van de Korenbeurs richten we een luisterlounge in, zodat je op je gemak kunt meegenieten van deze zoektocht.

Kijk mij eens?

De tentoonstelling ‘Kijk mij eens’ is gratis te bezoeken tot en met 15 november 2021 in de bliotheek in de Korenbeurs, eerste etage. Hoe is het gesteld met de sociale emancipatie van homoseksuele mannen in Nederland? Jaap de Jonge ging een aantal jaren geleden in gesprek met 100 homomannen over hun passie, hun beroep en hun kijk op het leven en fotografeerde ze in hun eigen woonomgeving. Alle 100 portretten die door Jaap voor het boek zijn gemaakt, zijn in deze tentoonstelling te zien.

Tai Chi

Maak dan kennis met de meditatieve, vloeiende bewegingen van Qi Gong & Chi Tao. Ingrid van Breemen van Innerlijke glimlach geeft al 18 jaar met succes haar wekelijkse lessen en workshops Qi Gong & Tai Chi Tao in een sfeervolle zaal in Schiedam Kethel. Qi Gong bevordert je geestelijk en lichamelijk welzijn. Kijk voor meer informatie op: https://innerlijkeglimlach.nl of bel: 06-44804102.

Digitaal Spreekuur

Op 9 november van 10.00 tot 12.30 uur is er in de bibliotheek bij De Nieuwe Harg (Hargplein 116) een gratis digitaal spreekuur. Heb je een vraag over het gebruik van je mobiele telefoon, smartphone, laptop, tablet, e-reader of digitale camera? Vraag dan een afspraak aan voor het Digitaal Spreekuur. Kijk voor meer informatie op www.debibliotheekschiedam.nl/agenda.

Poppentheatervoorstelling

Op 10 november is er een poppentheatervoorstelling (4+) van 14.00 tot 16.15 uur in de bibliotheek Schiedam aan de Singel 24. De voorstelling is gratis. Het verhaal van Woeste Willem ken je vast wel! Hij is een Wereldberoemd zeerover. Hoewel hij nu de dieren verjaagt om zijn rust te bewaren. Toch is ook deze wilde fantast niet opgewassen tegen de genegenheid van het jongetje Frank. Ze geven elkaar graag cadeautjes. Willem heeft geweldige verhalen, en of ze echt gebeurd zijn maakt niet uit. Toch is het Frank, die Willem meeneemt op een groot avontuur! Kijk voor meer informatie op www.debibliotheekschiedam.nl/agenda.

