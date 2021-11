Koningspinguïns in Blijdorp hebben vier kuikens

Bij de koningspinguïns in het Oceanium van Diergaarde Blijdorp zijn vier kuikens te bewonderen. Een primeur, want niet eerder kwamen er zoveel jongen in hetzelfde jaar uit het ei.

De jongen zijn duidelijk herkenbaar tussen de volwassen dieren als grote grijze donzige bollen. In Nederland is Blijdorp de enige dierentuin die deze pinguïnsoort houdt. De Rotterdamse kolonie bestaat nu uit 27 koningspinguïns die zijn ondergebracht in het Falkland-gedeelte van het Oceanium. Dit heeft een landgedeelte met een kiezelstrand en een watergedeelte. De koningspinguïns leven samen met de kleinere en actieve ezelspinguïns.

Bijzondere broedzorg

De volwassen koningspinguïn is met zijn lengte van circa één meter de op een na grootste pinguïnsoort (na de keizerspinguïn) en herkenbaar aan de oranje druppelvormige vlek in de hals. Het vrouwtje legt maar ??n ei per keer. Ze maakt geen nest, maar houdt het ei warm op haar voeten onder een huidplooi van de buik. Na 12 tot 21 dagen neemt het mannetje het ei over en gaat het vrouwtje op zoek naar voedsel. Zo wisselen de ouders elkaar voortdurend af. Het duurt tussen de 52 en 56 dagen voordat er een jong uit het ei kruipt.

Wisseltruc

Twee stellen hebben het ei zelf uitgebroed en de andere twee hebben wat hulp nodig gehad. Bij onervaren ouders of tijdens de wissel van de dienst rolt er namelijk wel eens een ei weg. Om te voorkomen dat die sneuvelt, wordt het ei door de verzorgers geraapt en veilig gesteld in de broedmachine. De ouders krijgen in plaats daarvan een verwarmd kunstei. De ouders merken geen verschil en gaan gewoon door met broeden. In de tussentijd kan het echte ei veilig uitkomen in de broedmachine. Als het kuiken is geboren, wordt het zo snel mogelijk weer in de groep teruggeplaatst bij de ouders of, als deze als zeer onhandig bekend staan, bij meer ervaren surrogaatouders.

Grote donsballen

Bij de geboorte lijken de kuikens kaal maar toch hebben ze dan al een dun laagje dons. Dit ontwikkelt zich binnen een maand tot een dikkere donsvacht. De kuikens blijven vrij lang onder hun ouders. Soms zijn ze al zo groot dat ze nauwelijks meer onder de buikplooi passen. Na een week of vier kruipen ze al wel eens onder hun ouders vandaan. Later zoeken ze vaak andere kuikens op, het lijkt dan net een crèche. Na een maand of zeven komen ze in de rui en verruilen hun donskleed voor het strakke verenpak van de volwassen dieren. Daarna zijn ze klaar om te zwemmen en hun eigen kostje bij elkaar te scharrelen. In de natuur moeten ze met vallen en opstaan leren om deze lastige periode zelfstandig door te komen. In Blijdorp moeten ze uit de hand leren eten wat ook veel oefening en geduld vergt.

Succesvolle kolonie

In dierentuinen is het best lastig om koningspinguïns tot voortplanting te brengen. Het verblijf moet aan veel eisen voldoen zoals een constante temperatuur van circa acht graden en een afgepast lichtregiem waarbij de lange poolnacht op de Falklands min of meer wordt nagebootst. Het aantal mannetjes en vrouwtjes moet ook goed in evenwicht zijn en de pinguïns moeten in dezelfde periode in de rui komen. Blijdorp heeft een speciaal aangepast verblijf en een van de grootse en meest succesvolle broedkolonies in Europa.