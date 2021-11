Verhalen uit het diepe: documentaire over het Sportfondsenbad

Stichting Het Dak Op presenteert in samenwerking met theatergroep KNAP een documentaire vol verhalen van Schiedammers. Het initiatief is genomen door Bernard Boode, die voorzitter is van het DAK op, regisseur is van KNAP en bij wie het zwembad aan zijn achtertuin grenst.

Het groene licht voor het afbreken van de eerste steen was voor Boode aanleiding om daar iets moois mee te gaan doen met zijn theatergroep. Midden in de Coronatijd waren de mogelijkheden beperkt tot online dus borrelde het idee op om sonnetten te gaan schrijven over het Sportfondsenbad. In een sonnet staat een thema centraal in de eerste regels, in de laatste regels zit een clou of een kwinkslag. Maandenlang zijn deze sonnetten geschreven, over Cocky Gastelaars, badmeester Garnaat, zwemslagen, badkleding en zelfs broedende vogels in de tuin die de sloop van het zwembad konden vertragen. Allemaal via online repetities, online workshop sonnetten schrijven en online voordrachten.

Zodra daar toestemming voor was heeft Boode het zwembad bezocht met Paul de Graaff, fotograaf ?n cineast. Daar ontstond meteen enthousiasme over het gebruik van de bouwval, met sporen van het verleden. Het in beeld brengen van die verhalen. De douches, de kelder, de verbrande sauna en het bad vormden het decor. Acteurs in badmeesterkostuums, rekwisieten, zwembadgeluiden; alles kwam ‘tot leven’ voor Paul de Graaff.

Oproep

De oproep voor het opzoeken van zwemdiploma’s, krantenknipsels en foto’s leverde stapels beeldmateriaal op. Vanuit Westerbork en andere hoeken van het land werden diploma’s en foto’s opgestuurd en langsgebracht. Boode heeft alle originelen gescand en weer teruggegeven aan de eigenaren. Steeds meer mensen werden gevonden om hun verhaal te komen vertellen.

Eerste liefde

De stem van de badmeester gaat bij sommigen nog door merg en been. De haak in je nek, de wollen badkleding, de fluit van de badmeester. Het omkleden in vieze hokjes in de koude winters. Vervelende kinderen die je onderdompelden en het drillen van een badmeester met een peuk in zijn mond als je moest watertrappelen. Maar ook eerste liefdes, discofeestjes, jarenlang elke middag doorbrengen in dit zwembad. Op welke plek kun je daar beter over vertellen dan IN het zwembad? Iedereen die zijn verhaal wilde doen mocht het zwembad betreden. Ze kwamen overal vandaan. Zelfs Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven kwam naar het Sportfondsenbad om zijn verhaal van ruim 70 jaar geleden te doen. Het raakte hem en vele anderen om juist daar te vertellen over die herinneringen.

Of de verhalen nou mooi of minder mooi waren; impact hadden ze allemaal. Ze zijn puur, zuiver en op de juiste plek verteld. Die zuiverheid maakte het interessant. De hele crew kreeg ‘iets’ met het onderwerp, de bouwval, en zelfs de sonnetten. Alle mensen op de set zagen de stukjes op zijn plek vallen. Nog heel even wachten tot 20 november en dan kan iedereen het eindresultaat zien. De documentaire is mede mogelijk gemaakt door Gemeente Schiedam, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. en De Groot Fonds en gaat in premi?re op het Suikerzoet Filmfestival.

Sportfondsenbad, verhalen uit het diepe, 20 november om 17.00 uur in de Grote- of Sint Janskerk Schiedam, https://www.facebook.com/KnapSchiedam of https://knapschiedam.nl.