Arne van der Zande pakt de wet erbij om openbaarmaking te eisen

Arne van der Zande was niet meer welkom als lid van een stembureau, liet de Schiedamse burgemeester Cor Lamers eind maart 2018 weten. De Nationale Ombudsman verklaarde echter een klacht van Arne van der Zande gegrond. Toch blijft de gemeente Schiedam volhouden dat hij niet integer is.

Door Kor Kegel

Om die reden heeft het voormalige Vlaardingse gemeenteraadslid een WOB-procedure aangespannen. Hij doet een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) om alle communicatie over hem openbaar te maken. Alle e-mails, appjes, sms’jes, voicemails, gespreksnotities en brieven die over hem zijn gevoerd sinds donderdag 22 maart 2018. Hij wil ook weten welke correspondentie waarin zijn naam voorkomt er geweest is tussen de gemeenten Schiedam en Vlaardingen. Want nadat hij in Schiedam niet meer welkom was als lid van een stembureau, bleek dat ook in Vlaardingen zo te zijn. Hij vermoedt dat Vlaardingen eenzijdige informatie over hem kreeg.

Arne van der Zande, toen nog raadslid in Vlaardingen en voormalig journalist, was op woensdag 21 maart 2018 lid van stembureau 17 in het ProNovaCollege aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan. Hij zag opvallende stembiljetten. Op een biljet waren alle hokjes van DENK rood gemaakt. Er was ook een formulier met heel veel rood ingevulde hokjes bij meer politieke partijen. En eentje waarbij de rode hokjes wel een notenbalk leken. Hij vroeg toestemming aan de voorzitter van het stembureau om er journalistiek wat mee te doen. Na raadpleging van de helpdesk zag ze er geen bezwaar in.

Arne van der Zande stuurde zijn foto’s naar een nieuwssite en zette ze op Facebook. Burgemeester Lamers reageerde briesend. Ook ongeldige stembiljetten vallen onder de geheimhoudingsplicht en dat had Van der Zande moeten weten. ‘Hij is niet meer welkom op een Schiedamse stembureau, laat dat duidelijk zijn”, zei Lamers.

‘Ik ben me van geen kwaad bewust. Ik zit al vele jaren op stembureaus, maar heb dit nooit meegekregen. Als ik geen toestemming had gekregen, had ik het niet gedaan”, reageerde het oud-raadslid.

De Nationale Ombudsman oordeelde deze zomer in zijn voordeel, maar de gemeente legt die uitspraak naast zich neer. Het college van burgemeester en wethouders vindt dat leden van een stembureau zich neutraal moeten opstellen en een goede gastheer of gastvrouw moeten zijn. Ze mogen de kiezers -ook niet anoniem- te kijk zetten. Het college blijft bij zijn mening dat leden van stembureaus integer en moreel correct moeten optreden en dat Arne van der Zande daar niet aan voldaan heeft.

De voorzitter van het stembureau zou anders gehandeld hebben als ze de context en bedoelingen beter begrepen had, zegt het college. Dat verbijstert Arne van der Zande. Hij wil het naadje van de kous weten. Hij wil met name weten wat Jeannette Hörz, destijds projectleider verkiezingen en voorzitter van stembureau 17, over de kwestie gezegd heeft. En hoe er daarna door ambtenaren en bestuurders over hem gesproken is.

In zijn WOB-verzoek aan het college van B&W richt hij zich met name tot burgemeester Lamers. Hij schrijft: ‘Ondanks dat de Nationale Ombudsman mijn klacht gegrond verklaart, blijft de gemeente Schiedam halsstarrig bij haar mening dat ik niet integer zou hebben gehandeld. Voor mij blijft dat onbegrijpelijk.’ De wettelijke termijn voor het voldoen aan een WOB-verzoek is maximaal vier weken. Wanneer het college van B&W hier niet aan kan voldoen en overgaat tot uitstel (’verdagen’), dan wil hij dat duidelijk gemotiveerd zien.

Dat Arne van der Zande, wonend in Vlaardingen, op een stembureau in Schiedam vrijwilligerswerk deed -want lid zijn van een stembureau is dat- heeft ermee te maken dat hij in maart 2018 in de Vlaardingse gemeenteraad zat. Dan mag je niet in je eigen plaats in een stembureau zitten. Dat is namelijk onverenigbaar. Het mag wel in een andere gemeente, als de burgemeester daar toestemming geeft.