Bloodbrothers schenken fietslabyrint aan Franciscus Oncologiecentrum

In het Franciscus Oncologiecentrum staat sinds kort een fietslabyrint waar oncologiepatiënten gebruik van kunnen maken om hun conditie weer terug te krijgen en op peil te houden na de behandelingen. Het fietslabyrint is geschonken door de ‘Bloodbrothers’, de broers Arno en Eelco Kruijt.

De Bloodbrothers zijn blij dat ze met een schenking van € 10.000,- een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het Oncologiecentrum. De schenking is volledig in lijn met de doelstellingen van de stichting. Het fietslabyrint stelt de patiënt in staat om, in het ziekenhuis, virtueel te fietsen in zelfgekozen omgevingen.

Bloodbrothers

De Bloodbrothers zijn tot dit initiatief gekomen, nadat in 2004 leukemie werd vastgesteld bij Eelco. Hij had het geluk dat Arno zijn stamceldonor kon zijn. De kans hierop is slechts 25 procent en tot op de dag van vandaag realiseren zij zich hoeveel geluk zij hebben gehad. Ze noemen zich na de transplantatie Bloodbrothers, omdat zij nu met dezelfde bloedgroep door het leven gaan. Nadat Eelco weer volledig was hersteld, hebben de Bloodbrothers een stichting opgericht. Door de verkoop van polo’s hebben zij geld ingezameld voor het fietslabyrint. Daarmee vinden de 2 dat iedereen met een Bloodbrothers polo, donateur is van het fietslabyrint.

Franciscus Oncologiecentrum

Het Oncologiecentrum is een gespecialiseerd centrum voor kankerpatiënten. Franciscus Gasthuis & Vlietland streeft naar goede, persoonlijke en innovatieve zorg. Het Oncologiecentrum draag hieraan bij. Lisanne Lankhaar - van der Knaap, teammanager Oncologiecentrum kliniek: ‘De Bloodbrothers gaven zelf aan dat zij hopen dat het fietslabyrint een positieve bijdrage levert aan het mentale en fysieke welzijn van de patiënten op onze afdeling. Wij zorgen onder andere voor patiënten die een stamceltransplantatie hebben gehad. Deze patiënten liggen minimaal 2 weken, en soms langer, in isolatie. Het fietslabyrint helpt patiënten aan welkome afleiding, maar ook om ze in beweging te krijgen op weg naar herstel.’

Meer informatie via www.franciscus.nl/vrienden/onze-projecten.