Het clubgebouw was aan vervanging toe. Dat was voor het bestuur van DWS, de leden en zomaar aanwaaiende passanten wel duidelijk. Het stond nog net niet op omvallen. Dan is nieuwbouw het enige alternatief. Die stap werd gezet en bezorgde de clubleiding niet ingecalculeerde slapeloze nachten.

door Gerard S. Verver

Daar in Thurlede dachten ze financieel alles redelijk voor elkaar te hebben. Er lag immers een door het stadskantoor en namens toenmalig wethouder Fahid Minhas verzonden mail, waarin de club zwart op wit de toezegging kreeg dat er 155.000 euro klaar lag. ‘Met die mail in handen durfden we het aan om het bouwcontract te tekenen”, kijkt voorzitter Marcel de Kort terug op de start van het project en daaropvolgende hectische periode. Het Stadserf bleek namelijk met die mail voor zijn beurt te hebben gesproken, omdat de subsidie-aanvraag eerst nog door de gemeenteraad moest. Dat dwarsboomde de betaling van die ruim anderhalve ton.

‘Dat geld hadden we nodig om de aannemer te betalen”, huivert De Kort zelfs vele maanden en een happy end later nog. In de deal met de bouwer stond de clausule, dat er bij wanbetaling gepeperde boetes zouden volgen. ‘Veertig- of vijftigduizend euro. Daarvoor kan je als bestuurslid hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden. Dat wil je niet meemaken. Ik heb er wakker van gelegen. Heb gedacht: jongens, jongens waar zijn we aan begonnen.’ In dat proces kwamen bovendien ook onverwachte en extra geld vergende milieu-eisen langs. ‘Zonne-energie en, omdat we van het gas af moesten, een warmtepomp. Die kostte 43.000 euro meer.’

Toch is Marcel de Kort positiviteit blijven uitstralen. Geholpen door de coulance van de aannemer, de steun van sponsors zoals het Fonds Schiedam Vlaardingen en de onverwachte donatie na de verkoop van Tenniscentrum Kethelhaghe. ‘Ik ben een emotioneel man. Je mag best weten, dat ik, als er weer eens een onverwachte meevaller was, soms een traantje heb weggepinkt.’

Inmiddels is (”hoewel we nog wel steeds met acties bezig zijn om de laatste eurootjes binnen te krijgen”) de finale van de bouwtijd in zicht. ‘We gaan ervan uit dat we het gebouw bij de herstart van de veldcompetitie officieel gaan openen.’ Wat zullen ze dan trots zijn.