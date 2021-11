‘Ze worden steeds een beetje beter’

Hermes DVS had al een tijdje meidenvoetbal in huis. Een jaar geleden werd er een vrouwenelftal aan toegevoegd. Dat team kende een vervelende start: het verloor steeds met een nulletje op twintig. ‘Te hoog ingedeeld”, vond men. Voordat de KNVB dat kon aanpassen, haalde het virus eind oktober een streep door de competitie. De dames (”vooral recreanten die eerder nooit voor het echie hadden gevoetbald”) haakten af.

Daarmee is het bij lichtblauw niet gedaan met het damesvoetbal. Omdat Onder-19 Plus-negentien en dus senior werd, keerde Hermes DVS terug. Met een elftal, dat vooral jong is en nog veel te leren heeft, maar plezier uitstraalt. ‘Ze hebben er zin in”, weet hoofd jeugdopleiding Anthony van Vooren. Zoals zaterdag in Vlaardingen tegen het gelouterde DVO’32. Er werd weliswaar verloren, maar dat verlies namen ze voor lief. ‘Ze spelen in de vijfde klasse eigenlijk net een stapje te hoog. Zeker voor een groep meiden, die net uit de jeugdklasse komt. Ze hebben wat in te halen, maar zijn op de goede weg.’

Al in de oefenperiode bleek de groep zich in oefenwedstrijden aardig stand te kunnen houden. ‘Ze zijn nergens, ook niet in de competitie, van het veld gespeeld.’ De seizoenopener tegen MVV’27 leverde een gelijkspel op. Een opsteker, waarmee meteen de nul werd weggevaagd. Daarna volgde driemaal verlies. ‘Ze maken stapjes en worden steeds een beetje beter.’