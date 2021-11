Magische miniatuurwereld, bezoek onze minidorpjes!

Voor wie het niet ziet zitten om een halve woonkamer te verbouwen hebben wij onze eigen miniatuurdorpen. Intratuin Rhoon verrast jaar in jaar uit met de mooiste ?n grootste kerstdorp presentaties. Vele minidorpjes vertellen hun eigen verhaal compleet met geluid en licht. Onze collega’s hebben wekenlang aan alle presentaties gewerkt. En nu is onze kerstshow open voor jou. Dus kom langs want dit is h?t ultieme kerstuitstapje in de regio voor de hele familie van klein tot groot. Kortom een ‘must see’ voor dit najaar!

Voor ieder wat wils

Wij nodigen iedereen van harte uit om met eigen ogen de kerstshow bij Intratuin Rhoon te komen bewonderen. Een groot team van collega’s hebben tientallen uren boven de maquettes gehangen om tot in het kleinste detail de minidorp presentaties op te bouwen. We beloven dat jong ?n oud zijn hart kan ophalen tijdens een bezoek. Zo zie je bij de miniatuurdorpen verschillende thema’s terug zoals het traditionele Dickensville of wat dacht je van het thema Elfstedentocht. We hebben ook een presentatie van de Efteling waar alle bekende figuren te bewonderen zijn. Er staat zelfs een levensgrote sneeuwbal waar je in kunt om van binnenuit naar buiten te kijken. Je komt ogen te kort en om het bezoekje helemaal af te maken kun je in de Proeftuin genieten van een warme chocolademelk of kop koffie. Of je sluit een bezoek af met een verse oliebol van de oliebollenkraam voor de deur.

Zelf een kerstdorp bouwen?

Ben je enthousiast en denk je; H? dat wil ik zelf ook proberen! Bij Intratuin Rhoon helpen we je graag op weg en staan onze medewerkers altijd klaar om je advies of tips te geven. Zo verkopen we tal van verschillende onderdelen voor je kerstdorp. Van miniatuur huisjes tot kersttreintjes, kerstpoppetjes, maar ook decoratiemateriaal als kunstsneeuw, mos en nog veel meer.