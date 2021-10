In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Voor het begrijpen van informatie van de overheid, het lezen van een medicijnbijsluiter of het invullen van formulieren zijn zij vaak afhankelijk van familie of iemand anders in hun omgeving. De Bibliotheek de Plataan en haar partners zetten zich in om laaggeletterden te helpen hun basisvaardigheden te verbeteren.

Op 6 november trapt de bibliotheek de Week van Lezen en Schrijven af met een voorleesmarathon op de markt in Vlaardingen. Medewerkers van het Taalhuis aBc van de Bibliotheek de Plataan, Stichting Aanzet, Vluchtelingenwerk, NL training, het Albeda College en de gemeente Vlaardingen zijn op het Veerplein aanwezig om vragen te beantwoorden op het gebied van taal-, computer- en gezondheidsvaardigheden.

In Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland vindt de prijsuitreiking plaats van de Taalheldenverkiezing 2021. Met deze prijs wordt een taalcursist, een taalvrijwilliger en een bruggenbouwer door de wethouder in het zonnetje gezet. Deze Taalhelden hebben zich op bijzondere wijze, voor zichzelf of voor anderen, ingezet om laaggeletterdheid te verminderen.

Ge?nteresseerde en/of anderstalige stadsgenoten, taalmaatjes en taalcursisten kunnen in Vlaardingen, Maassluis en Midden-Delfland op verschillende dagen deelnemen aan een taalwandeling. Met de routebeschrijving kom je op plekken waar je misschien nog nooit bent geweest, je ontmoet nieuwe mensen ?n je leert ook nog iets over de geschiedenis van je stad. Tijdens de wandeling oefen je op een gezellige manier de Nederlandse taal.

In Theater Koningshof in Maassluis kunnen liefhebbers meedoen aan ‘Zing Nederlands met me’ en in de Maassluise bibliotheek vindt een Ethiopische koffieceremonie plaats.

Kijk voor meer informatie over het programma van de Week van Lezen en Schrijven op www.debibliotheekdeplataan.nl.