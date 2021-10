Drijvende kraamkamers in Blijdorp: Doorbraak in het kweken van rifbewoners

Diergaarde Blijdorp heeft een kweeksysteem ontwikkeld waarbij de larven van mariene organismen niet alleen in aquaria maar ook op het rif kunnen worden gekweekt. Dit betekent een doorbraak in het kweken van rifbewoners zoals de bekende doktersvis ‘Dory’. Met dit kweeksysteem is er een hogere overlevingskans van de larven op het rif en kunnen riffen beter worden beschermd.

Koralen worden ernstig met uitsterven bedreigd door onder meer overbevissing, vervuiling en opwarming van de aarde. Veel soorten, die op het rif voorkomen, worden niet of nauwelijks gekweekt door aquaria waardoor er ook vissen van riffen worden gevangen voor aquaria. Dit inspireerde Sander van Lopik, marien medewerker in het Oceanium van Blijdorp om een systeem te ontwikkelen met drijvende kraamkamers.

Oprichting Roffareefs

Om de nieuwe, unieke kweekwijze verder te onderzoeken heeft Blijdorp de start-up ‘RoffaReefs’ opgericht. Met de TU Delft als partner en de inzet van studenten in Diergaarde Blijdorp wordt het kweeksysteem verder verbeterd. In samenwerking met NGO`s en universiteiten gaat Blijdorp binnenkort met ‘RoffaReefs’ het systeem ook testen in andere dierentuinen die zijn aangesloten bij de EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). En daarnaast wordt er ervaring opgedaan op het rif in het wild.

Drijvende kraamkamers

Dit kweeksysteem is nu in Diergaarde Blijdorp in gebruik genomen. Voorheen werd voor het kweken vaak een aparte ruimte ingericht waarbij de eitjes/larfjes moesten wennen aan water met andere parameters. Door voortaan in een drijvende kraamkamer in het water te kweken, waar de eitjes/larfjes vandaan komen, is er minder verstoring voor de larven tijdens het kweekproces en zullen er meer larven overleven. Voorzien van zonnepanelen kan het systeem ook autonoom draaien in het wild. De kennis die hiermee wordt opgedaan kan dan in aquaria worden gebruikt en omgekeerd.

Riffen ernstig bedreigd

Naar schatting zijn alle koraalriffen in 2050 met uitsterven bedreigd, terwijl de cruciale bewoners, die diverse ‘taken’ hebben, van het rif nog steeds gevangen worden. Zo is doktersvis ‘Dory’ niet alleen een mooi visje, maar ook een belangrijke tuinman die woekerende algen weghaalt die anders het koraal beschadigen. Diergaarde Blijdorp zet zich actief in voor natuurbehoud. Dat doet zij door haar bezoekers te inspireren goed voor de aarde, die we met zijn allen delen, te zorgen. En ook door actief bij te dragen aan onderzoek ten behoeve van natuurbehoud.