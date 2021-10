Het Wenneker Cinema-programma van deze week!

Van 28 oktober t/m 3 november zijn de volgende films te zien in Wenneker Cinema. Kijk voor het laatste nieuws, speeldata en aanvangstijden op www.wennekercinema.nl . In het Nieuwe Stadsblad van 27 oktober is per abuis de oude agenda opgenomen.

Kaarten zijn uitsluitend online te koop via de website. Wenneker Cinema is gevestigd in het Wennekerpand aan de Vijgensteeg 2, 3111 PT in Schiedam.

In november is er iedere zondagmiddag een retrospectief gewijd aan Charles Chaplin. Zijn belangrijkste films worden digitaal gerestaureerd opnieuw uitgebracht, 100 jaar na de première van The Kid. Wenneker Cinema start op 31 oktober met de vertoning van The Kid en Modern Times.

Verder deze week:

Mama Weed

Met: Isabelle Huppert, Farida Ouchani, Hippolyte Girardot

De Frans-Arabische Patience Portefeux is een voltijd vertaler, werkzaam voor de politie op de anti-drugseenheid, specialiserend in afgetapte gesprekken. Tijdens het vertalen van een afgeluisterd gesprek van een beruchte drugsdealer, leert Patience dat de gezochte man een zoon is van een behulpzame vrouw die zorgt voor haar zieke moeder. Na haar besluit om hem te beschermen, bevindt Patience zich in het hart van een drugsnetwerk. Ze krijgt een enorme lading aan hasj en met haar nieuwe partner DNA, een voormalige politiehond, grijpt ze haar kans.

Playlist

Met: Laetitia Dosch, Sara Forestier

Als Sophie te horen krijgt dat ze kan gaan werken bij een beroemde uitgeverij in Parijs is dat een flinke stap richting haar ultieme droom. Ze hoopt ooit haar eigen grafische illustraties gedrukt te zien, maar voor nu moet ze het doen met een baan op de publiciteitsafdeling. Het leven krijgt echter een andere wending als ze onverwachts zwanger raakt. Haar relatie loopt stuk en een carrière in de uitgeverswereld moet weer plaats maken voor haar oude baantje in de bediening. Is het leven in Parijs eigenlijk wel uit te houden onder deze omstandigheden?

I Care a Lot

Met: Rosamund Pike, Eiza González, Peter Dinklage

De succesvolle Marla Grayson (Rosamund Pike) is een wettelijke voogd voor bejaarden, die zelf niet langer in staat zijn om hun eigen financiën te beheren. Marla heeft een groot talent om de wet in haar eigen voordeel te gebruiken en in het nadeel van haar klanten. Maar wanneer Marla in contact komt met Jennifer Peterson, een schijnbaar perfecte nieuwe klant, beseft ze al snel dat uiterlijk bedrieglijk kan zijn. Terwijl Marla krampachtig vasthoudt aan haar ongrijpbare ‘American Dream’, staat haar een ijzingwekkend avontuur te wachten.