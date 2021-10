Brief terug aan de Sint

Pim Schenkelaars die vorige week een brief ontving van Sinterklaas uit Madrid heeft deze uiteraard beantwoord. Hij heeft zelfs de Sint via Zoom en Teams gesproken! Schenkelaars is vooral benieuwd welke Pieten er meekomen.

Eminentie,

Wat leuk, om een direct bericht van U te krijgen. Dat U daar tijd voor heeft, zeg! Inderdaad vond ik het jammer, dat ik U niet persoonlijk heb kunnen spreken in Madrid. Want dat is altijd een feest, zeker voor mij. Maar gelukkig hebben we elkaar, via Zoom en Teams wel kunnen spreken. Heel slim, om Hoofdpiet even niet lastig te vallen met problemen. Die lossen wij wel samen op.

Even voor mijn beeld…Is hij nu bezig om een hele nieuwe groep op te leiden? Dat is, volgens mij, erg lastig. Of is hij bezig, om de groep, die al stond te trappelen om naar Schiedam te komen, voor te bereiden? Ik ben erg benieuwd.

Terecht dat U zegt, dat het in de huidige omstandigheden, onmogelijk is om Uw komst op dezelfde wijze te vieren, zoals voorheen. Dat vinden we hier heel erg jammer, maar het is nu eenmaal zo. Daarom hebben we wat anders bedacht.

Wij willen uw komst naar Schiedam uitgebreid vieren op het Stadserf op 13 november. U kent het toch nog wel? Dat is dat dat grote plein midden in de stad. Op dit moment zijn we druk bezig om een passend programma samen te stellen. De burgemeester vond het ook een prachtig idee. En… jullie zijn een beetje hetzelfde… hij wil alles weten en denkt ook mee. Overigens…erg fijn hoor!

En het wordt een heel mooi programma, dat verzeker ik u. Niet alleen voor U en Uw Pieten, maar vooral voor de kinderen in de stad. Iedereen denkt overigens mee, want het is belangrijk om Uw komst groots te vieren, zeker voor alle kinderen. Daarnaast zijn we druk bezig om Uw paleis in te richten. Dit keer niet in het museum, want dat wordt verbouwd, maar op een nieuwe hele mooie locatie. Namelijk de bibliotheek aan de haven. Een prachtige locatie, al zeg ik het zelf. En natuurlijk een prachtig gebouw.

Dus U kunt tegen HoofdPiet zeggen, dat de Pieten geen boeken hoeven mee te nemen! Dat scheelt weer. Wij hebben er daar genoeg. Zo ziet U, over uw ontvangst hoeft U zich geen zorgen te maken. Dat gaat helemaal goed komen! Ik ben alleen wel nieuwsgierig, welke Pieten u gaat meenemen.

We Appen of Zoomen nog

Pim