Post-graffiti-makers kunnen werk achterlaten in De Glasfabriek Schiedam

Het Stedelijk Museum Schiedam roept post-graffiti-makers op mee te doen aan de tentoonstelling Glashard. Post-graffiti in De Glasfabriek Schiedam. Ze kunnen aan de slag in de Open Call-loods op het terrein.

‘We willen jonge kunstenaars een kans geven”, zegt museumdirecteur Anne de Haij. ‘Op deze manier krijgen ze een plek op een internationaal podium van kunstenaars met wortels in de graffiti-scene. De tentoonstelling loopt van 16 oktober tot en met 16 januari 2022. De Open Call-deelnemers zijn op zaterdag tijdens de looptijd van de tentoonstelling aan het werk. Aanmelden kan tot en met 1 december 2021 via de website van het museum. Het aantal plekken is beperkt, je krijgt bericht of je wel of niet bent geselecteerd.’

Stickit

‘Deze fabriekshal is de perfecte locatie voor post-graffiti”, zegt Jeroen van Mourik, oprichter van het platform Stickit die de graffiti-scene goed kent. ‘We gaan ‘m samen met makers uit de scene onder handen nemen.’ Van Mourik is verantwoordelijk voor de selectie van de deelnemers. De kunstenaars gebruiken verf- en ander restmateriaal uit de opslag van Opperclaes, het curatorenduo van de tentoonstelling. Aan het einde van Glashard brengt Stickit een publicatie uit met de werken die in de Open Call-loods zijn gemaakt.

Ontluikende scene

Stickit begon rond de millenniumwisseling als promotieplatform voor de opkomende street art-beweging. Via de website konden makers en gelijkgestemden elkaar ontmoeten. ‘Voor veel mensen was dit een ontluikende scene”, vertelt Van Mourik. ‘Een beweging zonder regels of grenzen, iedereen kon inspringen om zijn creativiteit te uiten.’ Inmiddels promoot Stickit de stroming met publicaties van kunstenaars met een achtergrond in street art/graffiti.

Voor het eerst

Voor de tentoonstelling Glashard selecteerde Opperclaes ongeveer dertig makers uit binnen- en buitenland. ‘Deze kunstvorm is in Nederland op deze schaal nog nooit te zien geweest”, vertellen Linda van der Vleuten en Bruce Tsai-Meu-Chong van Opperclaes. De kunstenaars laten werk zien op de immense deuren en binnen- en buitenmuren van de loodsen. Ze maakten hun werk veelal ter plekke.

Kunstenaars in actie

Er zijn veelal metershoge schilderingen, foto’s, sculpturen en video’s. In een speciaal ateliergebouw zie je kunstenaars in actie. Tijdens de tentoonstelling werken ze aan metershoge muurschilderingen. Ook mag je in de atelierloods zelf met een kwast, spuitbus en zelfgemaakte materialen aan de gang.