‘Bewonersverenigingen uit de tijd? Hoezo?’

Door Kor Kegel

Het tot nu toe gevoerde participatiebeleid is onduidelijk en werkt demotiverend. Maar zal het straks beter gaan? Dat vraagt het Burgerberaad zich ernstig af. Het Burgerberaad is een initiatiefgroep van Schiedammers die al lang meelopen in de Schiedamse politiek. Er zitten zelfs voormalige gemeenteraadsleden in, onder wie Chris Zijdeveld, Ad Hekman, Hans Verlinde, Joke de Haan-Klaassen en Paul van Mansum en ook prominente oud-ambtenaren als Frans Griffioen, Gerard Smits en Henk Lamphen. Voorts oud-directeur Ton Verdoes van Woningstichting Noordvest en een aantal kritische burgers als Rodger de Jong en Radboud Sinnecker.

Zij herinneren het gemeentebestuur aan een uitspraak van burgemeester Cor Lamers van vier jaar geleden, dat in de lokale democratie niet de burger moet participeren, maar de bestuurders en de ambtenaren. De gemeente zou er moeten zijn om burgerinitiatieven te faciliteren. Maar de concept-nota Participatiebeleid heeft bepaald een andere toon. Allereerst beklaagt het Burgerberaad zich dat de inspraaktermijn extreem kort is voor een toch belangrijk onderwerp. ‘Kwaaddenkers zouden de korte termijn van krap drie weken als een teken kunnen zien dat de inspraak vooral snel en vluchtig dient te zijn en niet al te serieus, zeker als gelezen wordt dat over dit onderwerp al jaren gesproken en gedacht wordt,’ schrijft het Burgerberaad.

Er zal amper tijd zijn om de reacties goed door te nemen. De initiatiefgroep vraagt zich af of het gemeentebestuur er wel inhoudelijk op zal reageren, want dat zou je verwachten als de gemeente de inspraak van de bewoners serieus neemt. De participatienota is wollig en geeft niet duidelijk weer wat precies onder participatie moet worden verstaan. ‘Een omissie,’ vindt de groep. Leren door te doen… dat is veel te vaag, vindt ze. De participatienota lijkt aan te geven dat de gemeente bepaalt waarover de Schiedammers mogen meepraten. Hun eigen missie doet er kennelijk niet zo toe. Is inspraak over het parkeerbeleid wenselijk? Het is zeer de vraag. Naar het college van B & W toe zegt het Burgerberaad: ‘De intentie lijkt positief, maar de uitwerking mist naar onze mening diepte en duidelijkheid.’

Kritiek

Ernstige kritiek heeft de groep op de opmerking dat het vertegenwoordigend model van de bewonersverenigingen, die jarenlang het centrale aanspreekpunt van de gemeente waren, niet meer bij deze tijd zou passen. Het Burgerberaad schrijft: ‘Deze bewering wordt zonder enige argumentatie geuit en kennelijk aangenomen, terwijl bewonersverenigingen naast andere bewoners- en burgerorganisaties waaronder huurders- en eigenarenverenigingen, bij uitstek een middel zijn om structurele betrokkenheid en participatie te realiseren. Het is niet goed te begrijpen waarom het vertegenwoordigend model van de gemeenteraad wel past in deze tijd en dat van de bewonersverenigingen niet. Waren de bewonersverenigingen niet de ideale kweekvijvers voor aanstaande vertegenwoordigers in het gemeentebestuur en staan zij ook niet dichterbij de bewoners?’

Het gemeentebestuur heeft al geruime tijd geen pogingen gedaan om bewonersverenigingen echt te ondersteunen of hun acties gelijk te stellen met acties van afzonderlijke burgers. Anderzijds worden burgeracties zoals Van de Noordrand 2025 wel professioneel ondersteund, sterker nog, alleen dankzij deze ondersteuning kon die club activiteiten ondernemen.

De positie van de wijkregisseurs wordt niet genoemd. Wel die van straatteams, maar aan welke voorwaarden straatteams moeten voldoen staat nergens vermeld. ‘Hoe gaat de financiering als in tweehonderd straten gemiddeld drie straatteams komen?’