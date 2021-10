Tentoonstelling Begraven Branders is verlengd

Sinds de start op 7 augustus hebben veel belangstellenden een bezoek gebracht aan deze bijzondere expositie in het Jenevermuseum. Ook is er een aparte bijeenkomst geweest voor nabestaanden van de branders/ distillateurs die een rustplaats hebben gevonden op deze rooms-katholieke begraafplaats onderaan de Vlaardingerdijk. Voorafgaand aan deze bijeenkomst vond eerst een bloemlegging plaats, een moment dat door de aanwezige nabestaanden op prijs werd gesteld. Daarnaast zijn ter gelegenheid van deze expositie verschillende lezingen gehouden, evenals rondleidingen en een jeneverproeverij.

Over de tentoonstelling

Op de tentoonstelling is aandacht voor zo’n twintig branders, die aan de Vlaardingerdijk zijn begraven. Zij vormden tijdens hun leven door hun machtige posities een belangrijk deel van de lokale geschiedenis. De brandersfamilies waren vaak prominent aanwezig in Schiedam, in het bestuur en maatschappelijke organisaties. Niet alleen de branders worden in beeld gebracht, maar ook hun bedrijven en producten. Over maar liefst 21 leden van Schiedamse brandersfamilies is informatie over leven en werk te zien.

Geschiedenis

De geschiedenis van de begraafplaats gaat terug naar omstreeks 1850. Toen kocht de rooms-katholieke parochie de buitenplaats Bokkenburg. Er kwamen eerste-, tweede- en derdeklas graven. En een gedeelte voor kindergraven. Rondom de rouwkapel zijn keldergraven te vinden. Vlakbij de monumentale toegangspoorten aan de Vlaardingerdijk staan de voormalige sacristie en de beheerderswoning. Zowel de poorten als de woning verkeren in slechte staat en moeten hoognodig gerestaureerd.

Aanleiding

In het kader van het project ‘De Stad te Gast’ van het Nationaal Jenevermuseum Schiedam is een samenwerking van start gegaan. Deze expositie is een gezamenlijk initiatief van het Nationaal Jenevermuseum Schiedam en de Historische Vereniging Schiedam. De expositie is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Gemeente Schiedam.

Entree

De expositie ‘Begraven Branders, vergeten begraafplaats aan de Vlaardingerdijk/Schiedam’ is te zien tijdens openingstijden van het Nationaal Jenevermuseum Schiedam, Lange Haven 74: van dinsdag t/m zondag tussen 11-17 uur. Toegangsprijs is € 12,50, kinderen tot 12 jaar gratis.