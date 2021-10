Nikita Otte viert haar eerste jaar met De Pannenkoe in Schiedam

Meteen maar een misverstand uit de wereld helpen. De naam De Pannenkoe heeft niets met de Koemarkt te maken. Het pannenkoekenhuis in het centrum van Schiedam is een van de acht vestigingen van De Pannenkoe in Zuid-Holland.

Door Kor Kegel

Nikita Otte is met haar 22 jaar de eigenaar van de vestiging in Schiedam. Het feitelijke adres is Buitenhavenweg 9, maar het pand staat op een paar meter afstand van de Koemarkt en hoort er gevoelsmatig bij. Het is een gebouw met geschiedenis, weet Nikita. Het was een school toen het gebied nog tot de gemeente Oud- en Nieuw-Mathenesse behoorde. Later werd het een politiebureau. Na een brand in het Proveniershuis verhuisden de Schiedamse Gemeenschap en de VVV naar de Buitenhavenweg. De SG bestaat al lang niet meer en de VVV kreeg als S’DAM een plek in de Waag naast de Grote Kerk en zo kwam het gemeentelijke monument vrij voor een andere bestemming.

Het werd horeca. Natascha en Fran?ois de Heer wilden na 22 jaar de Bram Ladage op de Koemarkt te hebben gerund eens wat anders en ze begonnen er in januari 2018 een pannenkoekhuis, als franchisenemers van De Pannenkoe. Omdat net in die periode was besloten De Pannenkoe in Spijkenisse op te heffen, kon de daar werkzame Nikita Otte overstappen naar Schiedam. Met de auto is ze er zo. Ze kan zowat naast de deur parkeren.

Door de coronacrisis was de zaak lange tijd gesloten en Natascha en Fran?ois hadden redenen om ermee te stoppen. Nikita Otte greep de kans om de zaak over te nemen. Dat was op zondag 1 november 2020, aanstaande maandag precies een jaar geleden. ‘Het was in het begin eventjes wennen dat ik ineens de bazin van mijn collega’s was, maar als de sfeer goed is, is dat geen probleem. Mijn broer Djemiran vindt het helemaal prima. Hij is een van mijn acht medewerkers. Er zijn twee fulltimers en zes werken er parttime.’

Een offici?le opening kon er wegens de coronamaatregelen nog niet zijn, maar Nikita bedenkt iets om haar eerste jaar als filiaalhouder te vieren.

De grote ramen maken dat het een lichte ruimte is. Keurige inrichting, levendig uitzicht op de Koemarktbrug en fraai gelegen aan de Buitenhaven met het gebouw van Dudok aan de overkant. Zes dagen in de week staat het team van Nikita klaar om ambachtelijk gebakken pannenkoeken, poffertjes en overheerlijke vleesgerechten te serveren. Het kalfjesmenu van De Pannenkoe bestaat uit een keuze tussen een naturel pannenkoek, een frikandel, friet, kipnuggets, poffertjes en een beker ijs. Maar je kunt er ook burgers, biefstuk en kipsat? bestellen. Veggieburgers staan ook op de kaart. Grotere groepen kunnen uit verschillende arrangementen kiezen. Er is een speelkamer voor de allerkleinste kinderen.

De Pannenkoe heeft naast de Schiedamse vestiging ook filialen in Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Leidschendam, Lisse en Ridderkerk. Elk filiaal speelt wel op een eigen manier in op het thema koe. Zo staat er een barbekoeburger op de kaart en de best verkopende pannenkoek is de pannenkoe. Op de kaart staan een kleurplaat, een rebus en een sudokoe. Nikita Otte verstrekt ook cadeaukoepons van verschillende bedragen, die geen einddatum hebben en die je in elk filiaal kunt verzilveren. De Pannenkoe doet ook aan afhaal en bezorging.

De zaak bij de Koemarkt is behalve op maandag elke dag geopend van 11.00 tot 20.30 uur en dan bereikbaar op 010-3105095 of schiedam@pannenkoe.nl

Smakoelijk eten!