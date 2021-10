Kippie viert 4-jarig bestaan met vier aanbiedingen van vier euro

Kippie was van meet af aan een succes in de Hof van Spaland 27. Toen de deuren op donderdag 9 november 2017 open gingen, stond er een rij tot aan Bram Ladage, zo benieuwd waren de bezoekers van het winkelcentrum van Groenoord. Het is altijd druk gebleven en volgende maand houdt Kippie vier actieweken met scherpe aanbiedingen.

Door Kor Kegel

Vanwege het 4-jarig bestaan, volgende week donderdag, zijn er tevens vier weken lang feestaanbiedingen voor vier euro. Eerst gehaktballen, daarna kipsat?, maaltijden en loempia’s. Wie ze allemaal koopt en een spaarkaart laat afstempelen, krijgt in de vijfde week vijf kippenpoten gratis. Het zou elders een slimme actie zijn, want zo blijven de klanten terugkomen. Maar bij Kippie in de Hof van Spaland komen ze toch wel. De klanten worden in feite beloond voor hun trouwe winkelbezoek.

De vitrines tonen de beste producten. Passanten worden verleid met snelle snacks, maar loop je de winkel binnen, dan zie je na een kleine ‘afdeling’ varkensvlees de meest uiteenlopende kipgerechten, van bami en nasi tot sat?, kippeling, kluifjes, poten, drumsticks, grillworst – en voorts broodjes, tortilla’s, rotirollen. En aardappelpartjes, komkommer en boontjes. Vegetari?rs kunnen de nasi, bami en tortilla’s ook zonder kip kopen. ‘Begin dit jaar hebben we vegetarische gehaktballetjes in de vitrine gelegd, maar er was te weinig belangstelling. Ze zijn weer uit ons assortiment”, zegt Gerwin van den Berg, die met zijn vrouw Cocky franchisenemer is van de Kippie-Schiedam.

‘Vraag honderd mensen of ze geworden zijn wat ze als kind wilden worden en er steken er maar vijf hun hand op”, zegt Gerwin van den Berg. Hij zat op de lagere technische school om timmerman te worden. Maar toen hij 17 jaar was, had hij een vakantiebaantje bij De Vleesmeesters. Hij switchte naar de slagersvakschool. Als slager kwam hij te werken bij C1000 en bij de Plus, onder meer op Rozenburg. Gerwin en Cocky wonen in de Maaswijk in Spijkenisse en de zus van een buurman heeft met haar zoon een Kippie in Hellevoetsluis. Gerwin kreeg het verzoek om in te springen. Dat was zijn kennismaking met Kippie, een landelijke keten met 55 vestigingen.

‘Zullen we samen een winkel beginnen?”, vroeg Gerwin aan zijn vrouw. Cocky had geen enkele winkelervaring; ze deed financi?le administratie in het bedrijfsleven. Maar het leek haar wel wat. Ze trokken de stoute schoenen aan. Kippie zou een filiaal in Den Haag openen en daar toonden ze interesse in, maar toen Schiedam ook een Kippie zou krijgen, mochten ze daarvoor kiezen.

‘Hebben we meteen gedaan”, zegt Gerwin. ‘Dichter bij Spijkenisse was niet mogelijk, want Hoogvliet en Hellevoetsluis hadden al franchisenemers. We aarzelden geen moment om erin te stappen. Ik heb wel eerst stage gelopen bij de vestigingen in Hellevoetsluis, Hoogvliet en Hoofddorp.’ Vlaardingen had een Kippie, Delft ook, Rotterdam-Ommoord, maar Schiedam nog niet. Het filiaal voorziet sinds 2017 duidelijk in een behoefte. ‘We zijn een echte gemakswinkel. Alles is kant en klaar, je hoeft alleen maar op te warmen. Als je ons tasje weggooit, kun je naar de visite doen alsof je het zelf klaargemaakt hebt. Alleen de loempia’s en de tortilla’s moet je even afbakken”, zegt Gerwin van den Berg.

Tijdens de coronacrisis bleef Kippie goed lopen. ‘We hebben geen steun hoeven aan te vragen. Met een omzetverlies van vijf tot tien procent mag je niet mopperen”, zegt Gerwin. ‘De restaurants waren gesloten en de mensen wilden toch lekker eten. Dus kwamen ze naar ons.’ De spaarkaarten met de vier aanbiedingen worden komende dagen uitgedeeld in de winkel en in het winkelcentrum Hof van Spaland.