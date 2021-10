Column: Joke Ballijns kijkt rond in Schiedam

KLEDINGBANK GELUKKIG GERED Een aantal weken geleden wilde ik aandacht besteden aan het feit dat net zoals de Voedselbank in Schiedam ook een Kledingbank in het Nieuwland is gevestigd. Maar tot mijn stomme verbazing kreeg ik bericht dat deze Kledingbank opgeheven was, gewoon omdat de huur was opgezegd en de vele vrijwilligers geen nieuw onderkomen kregen.

Mijn eerste reactie was: hoe kan dit nu? Het is 2021 en het is al een schande dat mensen geen geld voor kleding hebben, maar zeker omdat er geen ruimte was om dit uit te delen.

Nu schijnt het een grote sport te zijn om 2e hands kleding bij Kringloopwinkels te scoren, zeker het woord ‘vintage’ doet wonderen en het wordt zelfs per kilo verkocht, maar...

Kopen daar hebben mensen met een te smalle beurs zelfs geen geld voor. Mijn grijze hersens draaiden op volle toeren, dit moet toch niet mogen, waarom is er geen ruimte via Woonplus te krijgen, is hier ergens geen potje voor? Maar helaas ook ik, kon nergens een oplossing voor vinden en had er eerlijk gezegd goed de pest over in.

Maar dan is er een artikeltje, zomaar naast mijn eigen column van vorige keer, de Kledingbank Nieuwland gaat weer OPEN! Het nieuwe adres is van Hallstraat 94, Schiedam, let wel op dat de ingang om de hoek is aan de tuinkant. U kunt uw kleding inleveren op woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 13.00 uur en 15.30 uur. Natuurlijk stopt u geen vuile en kapotte kleding in de zak, want die wil niemand, maar ga eens goed neuzen in uw kast en lever het in. De mensen met een te smalle beurs zullen u er dankbaar voor zijn en het mes snijdt aan twee kanten, uw kasten zijn ook weer opgeruimd.

Zelf heb ik inmiddels ook een zak klaar staan, maar terwijl ik deze column schrijf, komt de regen met bakken uit de hemel, maar zodra het weer beter is ga ik het inleveren.

Ik heb best wel veel reacties gehad over de QR-code, natuurlijk zijn er voor- en tegenstanders, die zal je altijd wel houden, maar als ik alle berichten in de kranten lees, ben ik toch wel bang dat het niet alleen bij de QR-code zal blijven en komen er weer nieuwe maatregelen aan. Persoonlijk vind ik het jammer dat er nog steeds mensen niet gevaccineerd zijn, want met meer gevaccineerde mensen loop je toch minder risico’s en zijn de komende (dat weet ik zeker) maatregelen minder ingrijpend.

De tijd zal het leren en voorlopig hou ik toch maar weer wat afstand en is mijn mondkapje binnen bereik, want als er een ding is wat ik geleerd heb in de afgelopen tijd is: voorzichtigheid kan nooit kwaad. Volgende week eerst maar weer de griepprik halen, weer een stukje zekerheid.

Tot een volgende keer.

Joke Ballijns.