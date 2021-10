Kades en Maasboulevard onder water

Een paar keer per jaar loopt het water in Vlaardingen over de kademuren. Donderdagmiddag rond 17:15 werd een geschatte waterstand van 2,25 boven NAP gemeten. De gemeente Vlaardingen sluit preventief enkele wegen af om te voorkomen dat mensen hun auto parkeren in gebieden die onder kunnen lopen, maar dat weerhoudt een enkeling er niet van om toch een gokje te wagen (Foto en tekst RijnmondMedia).

Ook de Maasboulevard in Schiedam hield het niet droog. Harm Troost maakte hier foto’s van.