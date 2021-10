HET SCHIEDAM VAN KOR KEGEL

Yokohama bij de molen Yokohama is de op één na grootste stad van Japan met ruim 3,7 miljoen inwoners. Bij het Yokohama van Schiedam moeten we aan iets heel anders denken. Het is een restaurantje aan de Parkweg in wijk Nieuwland. Je kunt er ramen eten, een gerecht met noedels in een vlees- of visbouillon, eventueel op smaak te brengen met sojasaus of miso en te bedekken met toppings als zeewier en bamboescheuten. Het blijkt een uitstekende ramen te zijn, want vaak staan de klanten buiten in de rij.

Dat overkwam ook Hiske Versprille. Zij is een van de bekendste culinaire journalisten van Nederland. In 2013 volgde ze bij Het Parool de roemruchte restaurantrecensent Johannes van Dam op. Vorig jaar stapte ze over naar de Volkskrant om de ook al gerenommeerde eetcriticus Marc van Dinther op te volgen. Daarmee verbreedde ze haar werkterrein, want voor Het Parool schreef ze alleen over Amsterdamse restaurants en voor de Volkskrant gaat ze het hele land in. En zo kwam zij in Schiedam. Bij het restaurant Yokohama Ramen Saito aan de Parkweg 406. Hiske Versprille moest een tijdje buiten wachten voor ze naar binnen kon.

Toen ze weer buiten was, besloot ze het restaurant een 8– te geven en dat is een bovengemiddelde waardering. Een poosje eerder was het team van de Gouden Pollepel van het AD langs geweest en dat leidde ook al tot zo’n positief oordeel. Dat de noedels van Yokohama uitstekend zijn, is niet zo gek. Eigenaar Toshimi Saito leerde in de Japanse keuken hoe je ze perfect maakt. Hij at ze zelf vier keer per dag. In Schiedam gebruikt hij voor zijn noedels het meel dat vlakbij bij molen De Vrijheid gemalen wordt. Die heerlijke Japanse noedels zijn zowaar een Schiedams product. Maar dat de landelijke pers weer naar Schiedam komt om er te eten…! Het is veertig jaar geleden dat Schiedam zich de bijnaam verwierf het Culinaire Hart van de Rijnmond te zijn. Willibrord Hosman had met zijn bistro op de Korte Dam iets losgemaakt, waardoor andere horecaondernemers zich ook gingen onderscheiden. Ik denk met smaak terug aan de Noordmolen, Au Bon Clochard, de Mouterij, La Duchesse, De Zevende Hemel. Zelfs de biefstukken in eenvoudige eetcafés werden beter.

Schiedam heeft die reputatie van het Culinaire Hart van de Rijnmond jarenlang weten vast te houden. Toen schoot de kwaliteit van restaurants in Vlaardingen en Rotterdam ook omhoog. Hier geldt de Wet van de Remmende Voorsprong. Het leuke van die wet is dat op hun beurt de buursteden er eveneens last van kregen. Tegenwoordig kun je overal in de Rijnmond fantastisch tafelen. En toch vind ik dat we iets van plaatsvervangende trots mogen voelen dat toonaangevende culinaire journalisten weer een reden hebben om naar Schiedam te komen. En welvoldaan huiswaarts gaan.