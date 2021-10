Wie volgt stadsdichter Yvette Neuschwanger op?

Een stadsdichter is in Schiedam niet meer weg te denken. Met ingang van 1 januari 2022 zal voor een periode van twee jaar een nieuwe stadsdichter aantreden.

De Stadsdichter draagt bij aan het culturele aanbod in Schiedam en de promotie van de stad. Voor tenminste 6 Stadsgedichten per jaar maken de Stadsdichter, het Literair Gezelschap Schiedam en de gemeente afspraken voor welke gelegenheden/ activiteiten de Stadsdichter een gedicht maakt. Een presentatie van het gedicht kan daarvan onderdeel uitmaken. Voor het overige heeft de Stadsdichter alle vrijheid invulling aan de positie te geven. In een contract met het Literair Gezelschap Schiedam staan de verwachtingen over en weer: publicatiemogelijkheden, een jaarlijkse vergoeding, en meer. De gedichten blijven eigendom van de Stadsdichter, gedurende de tijd waarvoor de dichter is aangesteld hebben de gemeente en het Literair Gezelschap Schiedam het recht de gedichten te publiceren.

Iedere Schiedammer kan Stadsdichter worden.

Aanmelden

Schiedammers die interesse hebben, kunnen dan v??r 3 november 2021 een e-mail naar nieuwestadsdichter@gmail.com sturen. In de mail staat de motivatie, visie op het stadsdichterschap. Daarbij gevoegd is een stadsgedicht voor een gelegenheid/ activiteit die zich in 2022 in Schiedam voordoet of kan voordoen. De selectie gebeurt door een commissie van deskundigen. Kandidaten die voor een gesprek en een presentatie worden uitgenodigd, worden verzocht om minstens 10 eigen teksten en gedichten mee te nemen.