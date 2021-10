Jeneverfestival is terug!

Het Jeneverfestival is na twee jaar van afwezigheid weer terug. Op zaterdag 27 en zondag 28 november draait het in de Havenkerk om dit drankje van Nederlandse bodem. Het thema is: Jenever, gins en more. De bezoeker kan beide dagen op de festivallocatie kennis maken met alles wat gedistilleerd Nederland te bieden heeft, zo belooft de organisatie. Tickets zijn verkrijgbaar via https://aanmelden.jeneverfestival.nl/

Wegens succes komt er een herhaling van de jeneverproeverij in het kader van de tentoonstelling ‘Begraven Branders, vergeten begraafplaats aan de Vlaardingerdijk/Schiedam’. Deze expositie is nog tot 14 november te zien in het Nationaal Jenevermuseum Schiedam. Hierin is een prominente rol weggelegd voor circa twintig Schiedamse branders/distillateurs die daar hun laatste rustplaats hebben gevonden. De eerste proeverij is al geweest. Vanwege de grote belangstelling hiervoor hebben de initiatiefnemers Historische Vereniging Schiedam, de Roemeens Orthodoxe Kerk en het Nationaal Jenevermuseum Schiedam, besloten dit programma op 24 oktober te herhalen. De start van de tweede jeneverproeverij ‘Begraven Branders’ op zondag 24 oktober is om 15.00 uur, opnieuw op de Rooms Katholieke begraafplaats aan de Vlaardingerdijk 50 in Schiedam. Aansluitend is er de proeverij in het Jenevermuseum. Er zijn verschillende jenevers te proeven bijvoorbeeld de Oude Kabouter van Herman Jansen, Locomotief Zeer Oude Genever van P.Melchers en Zeer Oude Genever van Bols.

De toegangsprijs voor de proeverij en rondleiding is €17,50. Aanmelden via email receptie@jenevermuseum.nl .

In verband met de coronamaatregelen moeten bezoekers de QR-code in de CoronaCheck-app laten scannen, of een print lof een actuele negatieve Covid-test laten zien.