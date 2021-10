Brief van de Sint

Pim Schenkelaars heeft een brief ontvangen van Sinterklaas. In deze brief heeft de Goedheiligman het over zijn komst naar Schiedam op 13 november Schiedam. Hieronder de eerste brief vanuit Madrid naar Schiedam.

Waarde Pim,

Verrassend wellicht voor je, dat ik je zelf een bericht stuur. Dat is natuurlijk niet voor niks. Onze HoofdPiet heeft het enorm druk met het voorbereiden van onze komst naar Schiedam. We moeten het toch anders aanpakken, dan we gewend zijn, vanwege Corona. Ook wij hebben daar last van. Gelukkig niet, dat wij hier zieke Pieten hebben, maar we moeten wel voorzichtig blijven. Zo is hij is druk bezig, om een nieuwe groep Pieten op te leiden, om ze voor te bereiden op hun komst naar Schiedam. En …. Eerlijk gezegd… we hebben daar onderling best wel discussie over gehad, maar de groep is heel enthousiast en enorm gemotiveerd! Maar ik had toch graag je mening hierover gehad. Ik vind het daarom ook erg jammer, dat je dit jaar niet bij ons op bezoek kon komen om over onze komst te praten. Ik heb dat erg gemist, mag ik wel zeggen. Het was altijd erg gezellig en vooral nuttig.

Gelukkig hebben we elkaar een aantal malen gesproken, dankzij de… hoe heet dat ook weer… de digitale snelweg? Maar dat is toch anders, dan praten met elkaar onder het genot van een kop chocomel… Daar zal ik wel een beetje te oud voor zijn… Maar goed, het is niet anders… Ik vind wel, dat ik behoorlijk met de tijd mee ga, al zeg ik het zelf! Hebben jullie al een idee, hoe jullie onze komst gaan organiseren? Gelet op het verleden, kan ik me voorstellen, dat dat wel een forse uitdaging wordt. Is toch niet te doen, met zoveel mensen in de hele stad? Maar daar vinden jullie ongetwijfeld wel een oplossing voor. Daar heb ik het volste vertrouwen in! Wellicht heeft de Burgemeester daar ook een idee over. Ik kijk er naar uit om jullie weer allemaal te zien en vooral naar de kinderen. We appen, zoomen of wat dan ook… Modern he, die Sint Nicolaas?

Sint Nicolaas