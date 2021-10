Gehele familie Chabot te gast in Literair Café

De uitreiking van de Jillis Bruggeman Penning op 11 oktober aan Splinter Chabot is de aanleiding om ook zijn vader en broers uit te nodigen. Journalist Jean-Pierre Geelen neemt de interviews voor zijn rekening. Het belooft een tjokvolle avond te worden: vier schrijvers met elk hun eigen aanpak, thema’s en inspiratiebronnen.

De Jillis Bruggeman Penning wordt sinds 2015 jaarlijks door de gemeente Schiedam toegekend aan een organisatie of persoon die voorop gaat in de strijd tegen discriminatie en vervolging op basis van geslacht, seksuele geaardheid of genderidentiteit. Dit jaar gaat de onderscheiding naar schrijver, programmamaker en tv-presentator Splinter Chabot. Zijn boek ‘Confettiregen’ verscheen in maart 2020 en heeft veel losgemaakt. In november 2020 verscheen ‘Roze brieven’. In dit boek zijn de vele persoonlijke reacties op ‘Confettiregen’ gebundeld.

Vader Bart (1954) behoeft nauwelijks introductie. Hij maakte naam als (punk)dichter en schreef de biografie van zijn vriend Herman Brood. Zijn jongste boeken (’Mijn vaders hand’ en ‘Hartritme’ e.a.) zijn overwegend autobiografisch. Oudste zoon Sebastiaan (1989) debuteert in april 2020 met de roman ‘De slaap die geen uren kent’. Na zijn studie geschiedenis in Amsterdam deed hij een master Creative Writing aan de New York University. Hij kreeg daar les van Martin Amis en Jonathan Safran Foer. Maurits Chabot (1992) is journalist en schreef samen met Maurits Barendrecht ‘Het Papieren Paleis’ over de noodzaak van een menselijker rechtssysteem.

Literair Cafe

Het in 2016 opgerichte Literair Gezelschap Schiedam en de Bibliotheek Schiedam organiseren samen het Literair Cafe. Gewoonlijk vindt dat iedere laatste donderdag van de maand plaats in de Bibliotheek in de Korenbeurs. Inspirerende literaire avonden waarbij bezoekers naar aanleiding van een lezing, interview of gesprek hun eigen leeservaringen kunnen delen. Ook kunnen ze elkaar ontmoeten, tijdens het optreden of bij de afsluitende borrel.

Het Literair cafe is op vrijdag 29 oktober van 20.00 tot 22.00 uur in Bibliotheek in de Korenbeurs aan de Lange Haven 145, 3111 CD in Schiedam. Entree: €10,- (€2,50 korting voor leden van de bibliotheek en/of het Literair Gezelschap Schiedam. Scholieren betalen op vertoon van hun CJP €5,-). Kaarten bestellen via de website van de bibliotheek. Voor dit Literair Cafe is een coronatoegangsbewijs nodig.