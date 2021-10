De Schiedamse Speculaasvarkens

De tweede vrijdag in november is hij er weer, het Schiedamse Speculaasvarken. Een Schiedamse traditie die 6 jaar geleden nieuw leven ingeblazen werd. Banketbakker Ton van der Horst, die de varkens samen met bakkerij de Vlinder in Rotterdam vervaardigt, vertelt waar deze traditie vandaan komt.

‘In Schiedam werd van 1464 tot 1937 op de tweede vrijdag van de maand november varkensmarkt gehouden. Het voer van de Schiedamse varkens was afkomstig van de jeneverstokerijen, de zogenaamde spoeling. Een restproduct waar de varkens van leefden. In de 19e eeuw groeide de varkensmarkt uit tot een folkloristische feestdag en de Schiedamse bakkers bakten dan speculaasvarkens. En dit lekkernij kunnen Schiedammers anno 2021 ook bestellen.

Spoelingsboeren

Om dat restproduct bij de varkens te krijgen waren er zogenaamde spoelingsboeren. ‘De laatste spoelingboer in Schiedam, Kethel was Toon Kerkhof (1932 – 2015); laatstelijk gewoond hebbende aan de Polderweg in Schiedam. Toon ligt begraven op het Sint Jacobuskerkhof. Kerkhof behoorde tot de vierde generatie spoelingboeren. Overgrootvader Gerrit Kerkhof vervoerde al spoeling. Hij haalde dit met een spoelingschuit bij de branderijen, de distilleerderijen en de mouterijen in Schiedam en bracht het naar de boeren.

Ook nam hij spoeling af van de Gistfabriek in Delft. Dit werd met een grote boot naar de Kandelaar aan de Delftse Schie gebracht, waar Gerrit het kwam halen.’

Neut

‘Spoeling werd door de boeren in Kethel en ook in een wijdere omgeving als veevoer gebruikt. Magere koeien en ook varkens waren na een paar maanden schranzen in Kethel geschikt voor de slacht. Gerrit Kerkhof had een Schouw als spoelingschuit die hij in de jaren ‘20 liet bouwen. Van 1945 tot 1947 zat Toon Kerkhof op de ambachtsschool en werd hij opgeleid tot monteur, zodat hij de motor van de spoelingschuit kon onderhouden. Vanaf 1947 ging Toon als spoelingschipper bij zijn vader werken. In 1949 werd een tweede spoelingschuit aangeschaft: de Westlander Cornelis. Toon Kerkhof haalde de spoeling op bij onder andere ‘Hollandia’ en ‘de Koning’ en voer door de Schiedamse wateren zoals de ‘Poldervaart’ en de ‘Polderwetering’. Alle spoelingschippers en boerenknechten die spoeling kwamen halen, kregen bij de jeneverbranderij een neut!’

Varken

Het mag duidelijk zijn dat de boeren en de stokerijen dankzij elkaar konden voortbestaan en dat het varken van speculaas een mooi symbool is van die Schiedamse geschiedenis. ‘Schiedammers die een varken van speculaas willen bestellen steunen daarmee twee goede doelen”, laat Van der Horst weten. ‘Ten eerste komt het ten goede aan de Stichting De Schiedamse Molens. De tarwebloem die gemalen wordt in Molen De Vrijheid aan de Noordvest is het hoofdbestanddeel van het speculaasvarken. Ten tweede worden De Speculaasvarkens gebakken bij Bakkerij Vlinder in Rotterdam. Bakkerij Vlinder, gevestigd in Rotterdam, stelt zich te doel om mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking een werkplek te bieden die maatschappelijk relevant is. Zij streven er naar om hun leerlingen voldoening te geven in de werkzaamheden die ze dagelijks uitvoeren wat kan leiden tot een groei in het zelfvertrouwen.’

De bestelde varkens kunnen worden opgehaald in Molenwinkel De Walvisch, Westvest 229. De uiterlijke besteldatum is vrijdag 5 november 2021 om 12.00 uur. Een varken van 450 gram kost per stuk € 12,50. Bestellen kan via: info@schiedamsspeculaasvarken.nl.