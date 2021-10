Kunstenaars maken metershoge muurschilderingen

De Glasfabriek wordt een levendige en unieke plek in Schiedam, zegt Anne de Haij. Het is zowel op de korte als op de lange termijn waar. Op termijn zal het een levendige woonwijk zijn in een historische setting. Ook nu al is het met de tentoonstelling ‘Glashard’ een trekpleister.

Door Kor Kegel

Anne de Haij, directeur van het Stedelijk Museum Schiedam, is verantwoordelijk voor een bijzondere tentoonstelling op het fabrieksterrein aan de Buitenhavenweg. Het museum heeft het Rotterdamse ontwerpersduo Opperclaes gevraagd om een expositie samen te stellen van post-graffiti. Dat is een kunststroming die begin deze eeuw voortgekomen is uit de graffiti van de straat. In plaats van muren, treinen en tunnels te bekladden kozen de kunstenaars voor lege fabrieksgebouwen die ze als atelier gingen gebruiken voor waanzinnig groot spuitwerk. Behalve de spuitbus gebruikten ze ook rollers, papier, stickers en videoprojecties. Het was het vandalisme voorbij.

Opperclaes – de naam verwijst naar de Claes de Vrieselaan in Rotterdam. Daar begonnen Linda van der Vleuten en Bruce Tsai-Meu-Chong tien jaar geleden een galerie voor startende kunstenaars, illustratoren, grafisch ontwerpers, filmmakers en fotografen. Nu is Opperclaes verantwoordelijk voor culturele projecten in de openbare ruimte. De naam is tevens een verbastering van upperclass. ‘Kunst is voor iedereen en wij verlagen graag de drempel”, zegt Linda van der Vleuten.

De kunstvorm post-graffiti is in Nederland niet eerder op zo’n grote schaal te zien geweest als in de Glasfabriek in Schiedam. Dertig abstract werkende kunstenaars vertonen wand- en vloerschilderingen en ook foto’s, video’s en sculpturen. Op het terrein staat een zeven meter hoge toren, voor zulke kunst is er ook ruimte. Tijdens de tentoonstelling zijn kunstenaars nog actief. In een van de gebouwen hebben ze een atelier ingericht, waar ze metershoge muurschilderingen maken. Het publiek mag ook zelf met kwasten en spuitbussen aan de gang.

‘Glashard’ heet de tentoonstelling, die zaterdag open ging. De Glasfabriek speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de Jeneverstad Schiedam. Tussen 1899 en 2017 kwamen er miljarden flessen en andere glasverpakkingen vandaan. Elke Schiedammer had wel een familielid dat er werkte. Maar als familie kon je er hooguit op een open dag een kijkje nemen. Nu de Glasfabriek leeg staat, is het Stedelijk Museum Schiedam – gesloten wegens verbouwing – erin geslaagd zich op deze locatie te manifesteren. Het past in de programmalijn Nieuwe Kunst, waarvoor het museum vier jaar lang rijkssubsidie krijgt. Anne de Haij: ‘Kunst ontstaat al lang niet meer alleen op de kunstacademie of in de wereld van galeries en musea. De tentoonstelling bij de Glasfabriek laat een heel andere invalshoek zien.’

Het werk van de dertig kunstenaars loopt behoorlijk uiteen. Momo uit Amerika laat kleurrijke vormen zien. Zwart-wit is het werk van Yann L’Outsider uit Frankrijk op de buitenkant van een loods. Mina Hamada, een Amerikaanse kunstenaar die opgroeide in Japan en nu in Spanje woont, werkt tamelijk figuratief. En dan zijn er kunstenaars met een soort letterkunst, kalligrafisch bijna, zoals High On Type uit Nederland en ST4 uit Tunesi?.

Jeroen Jongeleen liet letterlijk zijn sporen na. Hij liep urenlang in een cirkel, waardoor een pad ontstond in het vertrapte groene glas. Daan Botlek, die om de hoek van de Glasfabriek woont, experimenteerde met zelfgemaakt materiaal. Jeroen Erosie maakte een vloerschildering met belijningsmachines die doorgaans voor wegmarkering worden gebruikt.

De tentoonstelling duurt tot en met zondag 16 januari. Je kunt er op dinsdag tot en met zondag terecht van 11.00 tot 17.00 uur. In het voorjaar van 2022 gaat het Stedelijk Museum Schiedam weer open.