Veel lof voor goedbezocht oogstfeest op NME-centrum

Door Isolde van Overbeek

Kinderen hadden voor het buffet gerechten gemaakt van groenten en kruiden uit hun schooltuin. De genodigden - ouders, een enkele grootouder en wat broertjes en zusjes – smulden van de salades en het brood met kruidenboter. De reacties waren zonder uitzondering positief en enthousiast: ‘Het was gezellig en we hebben heerlijk gegeten”, en: ‘Leuk dat de schooltuinen er nog zijn. Voor mijn zoon was het een leuke ervaring. Hij zou het liefst ermee doorgaan.’

Grote belangstelling

Vanwege de grote belangstelling werd het oogstfeest op 10 oktober in twee sessies gevierd, ??n aan het eind van de ochtend en ??n ‘s middags. Er deden 36 kinderen mee en zij hadden 66 familieleden uitgenodigd. Ook kwamen 11 broertjes en zussen mee. Terwijl de kinderen aan het werk gingen in de hooischuur met groenten snijden en salades bereiden, heette Rob van der Drift de (groot)ouders en overige bezoekers welkom in een leslokaal. ‘Jullie gaan zo kijken naar de film ‘De schooltuin’. Een mooie documentaire, die ook in de bioscoop heeft gedraaid”, vertelde Rob, docent natuur, milieu en duurzaamheid bij het NME-centrum en de Stichting Milieu Dichterbij. ‘Ik had vroeger ook een schooltuin. Die ervaring draag ik nog steeds bij me.’

Anders dan anders

Rob legde ook uit dat het oogstfeest dit jaar voor het eerst op een andere manier werd gevierd. Zoals ook het schooltuinieren het afgelopen seizoen anders dan anders was. Naast het tuinieren kregen de kinderen namelijk gastlessen over onder meer bijen, zaden, gezonde voeding en kringlopen in de natuur. Voor dit proefproject werkte het NME-centrum samen met Irado, die de schooltuinen beheert. ‘Straks is er een buffet, met gerechten die de kinderen hebben klaargemaakt van groenten en kruiden die ze het afgelopen seizoen in hun schooltuin hebben gekweekt”, vertelde Rob. ‘In ieder geval met de ingredi?nten, die jullie hebben gezien in de tassen die de kinderen mee naar huis namen.’ Want de courgettes, uien, bieten en andere producten uit de schooltuinen waren inmiddels al geoogst en thuis verorberd.

Applaus

Voordat iedereen aanviel op het buffet vroeg Rob om een applaus voor Anneke, naamgenoot Rob, Dick, Ad, Wil en Hanneke, de vrijwilligers van de schooltuinen. ‘Zij werkten een dagdeel in de schooltuinen en begeleidden de kinderen. Dat is best hard werken.’ Miranda Verstraeten van Irado had een paar kinderen gestrikt die een toelichting gaven over het eten. ‘Wat heb jij gemaakt?”, vroeg Miranda aan Reva. ‘IJsbergsalade”, antwoordde het meisje. ‘En wat zit erin?’ ‘Groenten, die we van het land hebben gehaald.’ Verder hadden de kinderen bietensalade, wortelsalade en kruidenboter gemaakt. Het eten werd geserveerd met Turks brood.

Leuke ervaring

Aylin en Nimah zaten met hun familie aan een picknicktafel samen te eten. ‘Wij zijn buren”, zei Nathalie, de moeder van Aylin, wijzend op haar tafelgenoten. Mustafa, de vader van Nimah, vertelde dat zijn dochter goed kan koken. Als klein meisje hielp ze al in de keuken. Hij genoot van het eten dat hij had opgeschept en van de mooie, groene omgeving. Binnen waren ook tafels gedekt. Daar zat de moeder van Mika, met haar man en de ouders van Finn. ‘Ik had vroeger ook een schooltuin”, vertelde ze. ‘Hartstikke leuk.”Ze is blij dat de schooltuinen nog bestaan. ‘Het is een leuke ervaring voor Mika. Hij is dolenthousiast en zou graag willen doorgaan met schooltuinieren.’ De vader van Finn knikte en beaamde: ‘Het is een leuke ervaring voor die gasten.’ Intussen had het zusje van Finn nog wat extra salade in een boterhamzakje gestopt om mee naar huis te nemen.

De bezoekers vertrokken zonder uitzondering met een goed gemoed: ‘Bedankt! Het was gezellig en we hebben heerlijk gegeten.’

Het oogstfeest is georganiseerd in het kader van Groen Doet Goed Schiedam en gefinancierd door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Schiedam.