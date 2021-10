Gemeente Schiedam zoekt Junior Cyber Agents

Cybercriminaliteit is een groeiend probleem, zo ondervinden we ook in de gemeente Schiedam. Daarom is de gemeente op zoek naar Junior Cyber Agents: kinderen tussen de 8 en 12 jaar die zichzelf en hun omgeving digitaal vaardig maken.

Kinderen brengen veel van hun tijd online door. Ze spelen games, appen en zitten op social media. Allemaal voor de fun! Een mooi tijdverdrijf, al kent dit online leven ook een keerzijde. ‘Als gemeente Schiedam hechten we daarom veel waarde aan de online veiligheid van kinderen. Hoe jonger wij kinderen weerbaar maken tegen cybercrime, hoe meer problemen we later kunnen voorkomen. Daarom werken we sinds deze maand samen met Hackshield.’

Weerbaar

Hackshield is een game die kinderen tussen de 8 en de 12 jaar weerbaar maakt tegen cybercriminaliteit. HackShield ziet kinderen niet als potentieel slachtoffer, maar als helden. Door punten te verdienen, ontwikkelen kinderen zich tot Cyber Agents. Zo worden de kinderen zelf weerbaarder, maar minstens zo belangrijk: zij helpen ook hun ouders en opa’s en oma’s om zich te wapenen tegen gevaren op het internet. Tenslotte zijn de kinderen vaak al de expert op internet.

Politie

Ook de politie is de samenwerking al aangegaan met HackShield. Het is een bredere strategie om jongeren online meer wegwijs te maken. De campagnes Framed, Gamechangers en ‘Een klik verwijderd van cybercrime’ zijn andere initiatieven waarmee de politie probeert een nieuwe generatie hackers te voorkomen. Floor Jansen van Team High Tech Crime: ‘Binnen zo’n game kunnen jongeren veilig fouten maken, zonder dat ze daarna meteen op het bureau zitten. En van fouten maken leer je het meest.’

Wilde Westen

‘De game kan ook voorkomen dat kinderen z?lf het criminele cyberpad gaan bewandelen”, vertelt Floor Jansen. ‘Kinderen hebben geen idee wat de gevolgen zijn van hun online gedrag. Als je een ruit ingooit, zie je daarna kapot glas. De schade is zichtbaar. Maar als een twaalfjarige een DDoS-aanval uitvoert, ziet hij de schade niet. We surveilleren als politie wel op straat, maar nog weinig digitaal. Daar willen we verandering in brengen. Want nu is het internet een soort Wilde Westen voor kinderen; ongereguleerd, je weet niet wie je kunt vertrouwen en er lopen nauwelijks sheriffs rond. Hierdoor kunnen ze het cyberpad opgaan zonder dat ze het zelf doorhebben.’

Waardevol

Ook Tim Murck, oprichter van HackShield, is blij met de samenwerkingen. ‘Het is ontwapenend om te zien hoe waardevol de erkenning vanuit de politie en gemeentes voor de inmiddels ruim 55.000 junior cyber agents is.’ Theo van der Plas, Programmadirecteur Digitalisering en Cybercrime van de politie: ‘Onze brede cybercrime-aanpak richt zich op het voorkomen van slachtoffers van online criminaliteit en het verstoren van het criminele proces. Tegelijktijdig hebben we als politie ook oog voor potenti?le (vaak jonge) daders. Jongeren die uit verveling online gaan experimenteren, willen we behoeden voor die misstap. Zij realiseren zich niet dat bijvoorbeeld proberen het wachtwoord van iemand anders te raden of te kraken en zonder toestemming te zoeken naar kwetsbaarheden op een website, vaak strafbaar is. Ze zijn vaak ??n klik verwijderd van het plegen van een cybercrime. Dit proberen we te voorkomen door hen te wijzen op alternatieven. En daar kun je wat ons betreft niet vroeg genoeg mee beginnen. De samenwerking van Hackshield helpt ons om een heel nieuwe generatie basisschoolleerlingen te bereiken en cyberweerbaar te maken.’

Cyber Agent

‘Wil jij alles leren over hacken, datalekken en veilig internetten? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Via HackShield word jij een Cyber Agent die online gevaar kan herkennen en voorkomen. Daardoor kun je ook jouw omgeving leren hoe ze online veilig kunnen blijven en als Cyber Agent van Schiedam beschermen. Samen zorgen we voor een veilige online wereld. De beste Cyber Agents uit onze stad worden op een later moment gehuldigd. Help jij ons om de gemeente te beschermen? Speel nu mee en word Cyber Agent van Schiedam. Je kunt HackShield thuis of op school online spelen op www.joinhackshield.nl of download de app voor smartphone en tablet.’ Er zijn (gratis) lespakketten beschikbaar voor in de klas. Basisscholen zijn inmiddels benaderd met de vraag om dit spel in bestaande lessen of roosters te integreren.